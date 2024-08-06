Скачок цен не за горами? Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Эксперт дал прогноз

Хотя период, когда доллар подешевел, завершился, но у Нацбанка есть все возможности, чтобы контролировать курс американской валюты. У регулятора достаточно инструментов, чтобы не случился рост инфляции и резкого падения гривны.

Как говорит экономист Виталий Шапран, в прошлом месяце 2024 года население Украины приобрело 1,117 миллиарда долларов. Тем самым был побит 12-летний рекорд.

"Все возможности для удержания курса НБУ имеют. Отрицательный платежный баланс в первом полугодии не может быть причиной девальвации. Рост курса доллара с 36,6 до 42 (сейчас это верхний предел на наличном рынке) – немалый инфляционный импульс в 14,75%. Ситуацию смягчит то, что многие импортеры закладывали в расчеты курс 40", — сказал экономист.

По его словам, если в дальнейшем будет происходить вероятное удешевление гривни, то тогда будет точно инфляция. Но Шапран говорит, что регулятор вряд ли на это решится ведь, по его мнению, именно от НБУ в первую очередь зависит курс валют.

Курс доллара в Украине по состоянию на 6 августа

По данным портала Минфин, 6 августа средний курс доллара в украинских банках составляет 41,0 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,20 (покупка) и 4135 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,1966 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли курс доллара в 42 гривны в течение августа 2024 года.