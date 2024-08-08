В Киеве заметили мужчину, который разгуливает по улице с ракетой (фото)

Неизвестный уверенно шагает по тротуарам

В Киеве был замечен мужчина с частью ракеты. Видели его недалеко от торгового центра "ДримТаун" на Оболони.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Киевский Движ". Очевидцы отмечают, что мужчина идет в сторону станции метро "Минская".

Пользователи сети предполагают, что в руках у мужчины реактивный снаряд от РСЗО "Ураган". Отмечают, что это может быть только верхняя часть и та без "верхушки".

Неизвестный разгуливает со взрывоопасным предметом

Где мужчина взял опасный предмет неизвестно. Куда и зачем он его несет — тоже загадка.

Мужчина идет в сторону "Минской"

Для справки:

РСЗО "Ураган" — это советская реактивная система залпового огня, которая может выпустить за один залп 16 крупных ракет. Артиллерийская установка калибра 220 мм основана на шасси ЗИЛ-135ЛМ. Один реактивный снаряд весит 280 кг, а масса боевой части составляет 100 кг.

Ракетами системы "Ураган" россияне неоднократно обстреливали Украину. Впервые враг использовал их по территории нашей страны в 2014 году. С начала полномасштабного вторжения от российских обстрелов кассетными снарядами пострадали жилые массивы Харькова, Криворожский район и другие города.

Снаряд от РСЗО "Ураган" найден после вражеских обстрелов в Криворожском районе

Ранее "Телеграф" писал, что в двух районах Киева горожане обнаружили взрывоопасные предметы. Первый вызов на линию 112 поступил от жительницы Печерского района столицы. Женщина сообщила, что во дворе у дома обнаружила предмет, похожий на артиллерийский снаряд.