Обломки "шахедов" падали возле населенных пунктов: стали известны последствия вражеской атаки на Киевщину

Тревога объявлялась дважды

В ночь на среду, 14 августа, враг в очередной раз атаковал Киевщину ударными дронами. Обломки "шахедов" упали за пределами населенных пунктов и, к счастью, никто из людей не пострадал.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. О последствиях ночной атаки на Киевщину рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Враг массированно атаковал область ударными дронами, однако все вражеские беспилотники были сбиты благодаря успешной работе сил ПВО. Обломки "шахедов" упали за пределами населенных пунктов.

К счастью, острадавшие среди местного населения отсутствуют.

Вследствие падения обломков за пределами населенного пункта произошло возгорание лесной подстилки. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые в кратчайшие сроки ликвидировали пожар.

Оперативные группы и правоохранители работают на местах падения обломков. Сбор информации и фиксация последствий ночной атаки продолжается.

Также полиция Киевщины в очередной раз призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, и в случае объявления об опасности немедленно направляться в ближайшие укрытия.

Напомним, ночью украинские защитники уничтожили 17 из 23 ударных БпЛА.

В ночь на 14 августа 2024 года россияне атаковали 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области (рф) и 23-мя ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Чауда — Крым, Ейск, Курск.

ПВО работала в 8 регионах: сбито 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в случае ЧП киевляне могут рассчитывать на мобильные котельные. Они являются полностью автономными, автоматизированными и энергоэффективными. Их размещают в непосредственной близости к зданию, что минимизирует теплопотери и повышает надежность теплоснабжения.