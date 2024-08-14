Уламки "шахедів" падали біля населених пунктів: стали відомі наслідки ворожої атаки на Київщину

Тривога оголошувалась двічі

У ніч проти середи, 14 серпня, ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами. Уламки "шахедів" впали за межами населених пунктів і, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Попадань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Про наслідки нічної атаки на Київщину розповів начальник Київської КОВА Руслан Кравченко.

Ворог масовано атакував область ударними дронами, проте всі ворожі безпілотники були збиті завдяки успішній роботі сил ППО. Уламки "шахедів" впали за межами населених пунктів.

На щастя, потерпілих серед місцевого населення немає.

Унаслідок падіння уламків за межами населеного пункту сталося загоряння лісової підстилки. На місце події оперативно прибули рятувальники, які в найкоротші терміни ліквідували пожежу.

Оперативні групи та правоохоронці працюють на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки триває.

Також поліція Київщини вкотре закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, і у разі оголошення про небезпеку негайно прямувати до найближчих укриттів.

Нагадаємо, вночі українські захисники знищили 17 із 23 ударних БпЛА.

У ніч на 14 серпня 2024 року росіяни атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Білгородської області (рф) і 23 ударними БпЛА типу "Shahed" з районів Чауда — Крим, Єйськ, Курськ.

ППО працювало у 8 регіонах: збито 17 ворожих БПЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у разі НП кияни можуть розраховувати на мобільні котельні. Вони є повністю автономними, автоматизованими та енергоефективними. Їх розміщують у безпосередній близькості до будівлі, що мінімізує тепловтрати та підвищує надійність теплопостачання.