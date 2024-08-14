Новый рекорд Украины: в Киеве покажут самую маленькую икону ручной работы (фотофакт)

Работа удивляет своей детализацией

В среду, 14 августа, на территории Национального заповедника "София Киевская" будет представлена редкая миниатюрная икона ручной работы. Автором необычного изделия стала иконописица, неоднократная победительница всеукраинских и международных художественных выставок и конкурсов Наталья Кушнир.

Самая маленькая икона претендует на почетное место в Книге рекордов Украины. Об этом рассказала в соцсети глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

На территории Национального заповедника "София Киевская" планируют зафиксировать новый рекорд Украины и присвоить миниатюрной иконе авторства Натальи Кушнир звание самой маленькой иконы Украины.

По предварительным данным изображение лика составляет всего 4 мм х 5,5 мм. Финальные замеры будут осуществлены во время фиксации рекорда специальными приборами.

Самая маленькая икона написана кисточкой размером в один волос на миниатюрном диске из натурального перламутра диаметром 19 мм. Мастерица писала эту икону с помощью 8-кратной лупы поливинилацетатной краской, а нимб — желтковой темперой.

Икона "Спас нерукотворный" — это одно из самых первых библейских изображений. По христианским верованиям считается, что она была создана не руками иконописца, а отобразилась на ткани вследствие прикосновения к лицу Иисуса Христа.

"Спас нерукотворный считается символом победы жизни над смертью. Именно это и стало идеей нового рекорда в это сложное время войны", — подчеркнула Лана Ветрова.

Миниатюрный "Спас нерукотворный"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что юная жительница Киева Аминат Дибиргаджиева попала в Книгу рекордов Украины как обладательница самых длинных волос в категории "Дети". Длина волос новой рекордсменки Украины составляет 151,5 см.

Интересно, что у Аминат нет особых рецептов по уходу за волосами. Девочка пользуется лишь специальной счеткой для длинных волос и моет их по мере надобности.