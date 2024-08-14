Новий рекорд України: у Києві покажуть найменшу ікону ручної роботи (фотофакт)

Робота вражає своєю деталізацією

У середу, 14 серпня, на території Національного заповідника "Софія Київська" буде представлено рідкісну мініатюрну ікону ручної роботи. Автором незвичайного виробу стала іконописиця, неодноразова переможниця всеукраїнських та міжнародних художніх виставок та конкурсів Наталія Кушнір.

Найменша ікона претендує на почесне місце у Книзі рекордів України. Про це розповіла у соцмережі голова Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

На території Національного заповідника "Софія Київська" планують зафіксувати новий рекорд України та присвоїти мініатюрній іконі авторства Наталії Кушнір звання найменшої ікони України.

За попередніми даними зображення лику складає всього 4 мм х 5,5 мм. Фінальні виміри будуть здійснені під час фіксації рекорду спеціальними приладами.

Найменша ікона написана пензликом розміром одного волосся на мініатюрному диску з натурального перламутру діаметром 19 мм. Майстриня писала цю ікону за допомогою 8-кратної лупи полівінілацетатною фарбою, а німб – жовтковою темперою.

Ікона "Спас нерукотворний" — це одне з найперших біблійних зображень. За християнськими віруваннями вважається, що вона була створена не руками іконописця, а відобразилася на тканині внаслідок дотику до обличчя Ісуса Христа.

"Спас нерукотворний вважається символом перемоги життя над смертю. Саме це і стало ідеєю нового рекорду у цей складний час війни", — наголосила Лана Вєтрова.

Мініатюрний "Спас нерукотворний"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що юна мешканка Києва Амінат Дібіргаджієва потрапила до Книги рекордів України як володарка найдовшого волосся у категорії "Діти". Довжина волосся нової рекордсменки України складає 151,5 см.

Цікаво, що Амінат не має особливих рецептів з догляду за волоссям. Дівчинка користується лише спеціальною лічильником для довгого волосся і миє їх у міру потреби.