Уламки "шахедів" впали на житлові будинки: стали відомі наслідки ворожої атаки на Київщину (фото)

На місці події працюють усі екстрені служби

Вранці у вівторок, 20 серпня, росіяни здійснили чергову масовану атаку "шахедами" та крилатими ракетами на Київ та Київську область. Ворог не перестає методично спрямовувати свої безпілотники на Київщину.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей було пошкоджено приватні будинки та автомобілі в одному з районів Київської області. Детальніше про наслідки атаки розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Ворог вночі та вранці масовано атакував столицю та область ударними дронами та крилатими ракетами, проте всі ворожі цілі були збиті завдяки успішній роботі сил ППО.

В одному з районів Київської області уламки пошкодили сім житлових будинків, господарське приміщення та один автомобіль. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

У будинках пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна та двері.

У Києві "прильоти" та руйнування не зафіксовані — всі цілі були збиті на підльоті до столиці.

Крім цього, на Київщині сталося займання трав’яного настилу. Рятувальники оперативно прибули на виклик та локалізували пожежу.

Оперативні групи та правоохоронці працюють на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки триває.

"Постраждалим від атаки ворога буде надана вся необхідна допомога", — наголосив Руслан Кравченко.

Також поліція Київщини вкотре закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, і у разі оголошення про небезпеку негайно прямувати до найближчих укриттів.

Нагадаємо, що в ніч на 18 серпня в Києві та області пролунала низка вибухів. За даними моніторингових каналів, окупанти могли застосувати Києвом північнокорейські балістичні ракети KN-23, які є повною копією російського "Іскандера".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що суд Києва визнав колишнього сторожа столичної поліклініки Вадима Мошкіна винним у тому, що він не впустив людей у притулок під час ворожої ракетної атаки на столицю. Внаслідок цього загинуло троє людей, серед яких була дитина.