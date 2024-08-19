В селе под Броварами хотят построить возле лицея противорадиационное укрытие: сумма работ удивляет

Поиски подрядчика уже стартовали

В селе Красиловка Броварского района Киевской области собираются построить на территории местного лицея сооружения с противорадиационными свойствами. На эти нужды собираются потратить 51,5 миллиона гривен.

Работы должны быть полностью завершены до конца апреля 2026 года. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Исполнительный комитет Калиновского поселкового совета Броварского района объявил тендер на строительство противорадиационного укрытия двойного назначения. Работы будут проводиться на территории Красиловского лицея Калиновского поселкового совета по адресу: село Красиловка, улица Л. Украинки, 30.

Подрядчика планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 2 сентября.

Ремонтные работы должны быть полностью завершены до конца апреля 2026 года.

Стоимость строительства - 51,5 миллионов гривен

По условиям договора подрядчик должен будет произвести разработку грунта, соорудить фундамент и возвести само здание укрытия с "нуля". Здесь построят убежище двойного назначения с защитными свойства противорадиационного укрытия.

Подрядчик обязательно должен будет смонтировать водопровод, электропроводку, систему освещения и вентиляции, а также пожарную сигнализацию.

Всего предусмотрено выполнение 456 различных видов работ. Ожидаемая стоимость строения помещения составляет 51 482 571 гривен.

"Технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов должны отвечать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил, установленных для данных видов работ.

Участник отвечает за получение всех необходимых разрешений, лицензий, сертификатов на работы, предложенные на торги, и самостоятельно несет все расходы по получению таких разрешений, лицензий, сертификатов", — говорится в тендерной документации.

Напомним, столичное коммунальное предприятие "Соломенка — Сервис" планирует капитально отремонтировать стадион школы №3, расположенной в Соломенском районе Киева. На эти нужны из бюджета собираются потратить 34,5 миллиона гривен.

По условиям договора, на стадионе подрядчик должен будет смонтировать новые спортивные площадки с современным покрытием и искусственным газоном, а также выполнить еще ряд различных работ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области в детсаду хотят из подвала сделать укрытие. Ожидаемая стоимость ремонта подвального помещения и оборудования здесь простейшего укрытия составляет 3 104 226 гривен.