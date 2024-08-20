Дають житло, бронь та платять 65 тисяч на місяць: у Києві пропонують цікаву вакансію

Обов’язкова умова – досвід роботи від 1 року

У Києві зростає кількість пропозицій роботи з бронюванням від мобілізації. У цей непростий час роботодавці адаптуються до нових умов та пропонують майбутнім співробітникам дедалі більше таких вакансій.

Наприклад, у столиці готові запропонувати роботу водієві з правами категорії "С" та "С1" із заробітною платою від 50 000 гривень. Про це свідчить інформація на одному з найпопулярніших сайтів з пошуку роботи.

У столиці компанія "Express-T", яка є провідним провайдером послуг з транспортування вантажів на території України та за кордоном, шукає водія евакуатора.

Фахівцю обіцяють бронювання від мобілізації та зарплату від 50 до 65 тисяч гривень на місяць.

Водій потрібний для роботи на евакуаторах. У вакансії зазначається, що працювати доведеться на різноманітній техніці: "Техніка різна від тати до трала (іномарки з платформою, бічним навантаженням або маніпулятором)".

Обов’язковою умовою є наявність у кандидата прав категорії "С" або "С1" та досвід роботи від 1 року.

Працевлаштування офіційне зі сплатою всіх податків. Графік роботи — гнучкий за домовленістю. За потребою кандидату готові надати житло.

Також роботодавець забезпечує своїх співробітників усім необхідним для роботи – видається смартфон та форма.

Цікавий бонус – це те, що авто можна паркувати на парковці біля свого місця проживання. Оплата стоянки компенсується компанією.

Компанія готова навчати своїх співробітників та пропонує їм комфортні умови роботи.

Нагадаємо, що у Києві пропонують роботу охоронцеві на відеоспостереження до сучасного офісного центру із заробітною платою від 50 тисяч гривень. Шукають кандидата навіть без досвіду роботи, але у добрій фізичній формі та бажано з навичками рукопашного бою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Потенційних кандидатів "заманюють" не лише гідною зарплатою, а й можливістю допомогти із розселенням.