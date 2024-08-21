В Киеве серьезный пожар: над городом черный дым, к месту мчат "скорые" и спасатели (видео)

На место уже выехали скорые и пожарные

В Киеве произошел крупный пожар в здании возле торгового центра Gorodok. Над местом происшествия поднимаются клубы черного дыма.

Об этом в среду, 21 августа, сообщает "Телеграф". Отметим, что в этом здании расположен магазин "Фокстрот".

В настоящее время причина возгорания остается неизвестной. В сети сообщают, что к месту пожара выехали машины скорой помощи.

Речь идет о здании, которое расположено на Почайной. Через дорогу от него находится торговый центр Gorodok.

Согласно сообщениям из социальных сетей, к горящему зданию уже прибыли пожарные.

По опубликованным видео видно, что горит фасад здания. Однако пока точно неизвестно, в чем причина возникновения возгорания.

Также пока нет данных о том, находились ли внутри помещения люди на момент возникновения пожара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Подольском районе Киева недалеко от Киевской гавани произошел масштабный пожар. Как выяснилось, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили одного потерпевшего с подозрением на отравление продуктами горения. Его передали работникам медицинской службы.