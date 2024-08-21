У Києві серйозна пожежа: над містом чорний дим, до місця мчать "швидкі" та рятувальники (відео)

На місце вже виїхали швидкі та пожежні

У Києві сталася велика пожежа у будівлі біля торгового центру Gorodok. Над місцем події підіймаються клуби чорного диму.

Про це у середу, 21 серпня, повідомляє "Телеграф". Зазначимо, що у цій будівлі розташований магазин "Фокстрот".

Наразі причина займання залишається невідомою. У мережі повідомляють, що на місце пожежі виїхали машини швидкої допомоги.

Йдеться про будівлю, яка розташована на Почайній. Через дорогу знаходиться торговий центр Gorodok.

Відповідно до повідомлень із соціальних мереж, до палаючої будівлі вже прибули пожежники.

За опублікованими відео видно, що горить фасад будівлі. Однак поки що точно невідомо, в чому причина виникнення спалаху.

Також поки що немає даних про те, чи знаходилися всередині приміщення люди на момент виникнення пожежі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Подільському районі Києва неподалік Київської гавані сталася масштабна пожежа. Як з’ясувалося, під час гасіння пожежі рятувальники виявили одного потерпілого із підозрою на отруєння продуктами горіння. Його передали працівникам медичної служби.