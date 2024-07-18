Комфортный поезд или душегубка: в каких вагонах "Укрзализныци" наибольшая духота

Узнать, есть ли в вагоне кондиционер, можно еще до покупки билетов

Пассажиры поездов "Укрзализныци" часто жалуются на неработающие кондиционеры в вагонах, а в некоторых из них вообще такая опция не предусмотрена. Из-за духоты в вагонах даже случаются инциденты.

"Телеграф" выяснил, в каких поездах "Укрзализныци" гарантированно работают системы кондиционирования. Также мы разобрались, как купить билеты именно на такие поезда.

По данным "Укрзализныци", гарантировано обеспечены функциональной системой кондиционирования около 400 вагонов компании. В частности, такие вагоны стоят в составе поездов №92/91 Львов — Киев, №106/105 Одесса — Киев, №63/64 Харьков — Львов, №12/11 Львов — Одесса, №29/30 Киев — Ужгород, №15 /16 Харьков — Ясиня, №17/18 Харьков — Ужгород и ряде других фирменных поездов. Все они маркированы пометкой ❄️ (снежинка) в приложении и на сайте "Укрзализныци".

В то же время в компании добавили, что еще около 650 вагонов тоже имеют кондиционеры, но устаревшей модификации, поэтому могут работать с перебоями. Такие вагоны не маркируют пометкой ❄️ (снежинка), несмотря на физическое наличие кондиционера. При максимальных температурах воздуха охлаждение в этом вагоне может оказаться слабым.

Пример маркировки вагона с кондиционером

Кроме того, в "Укрзализныце" отметили, что система кондиционирования воздуха в вагонах имеет свои особенности. Она начинает работать через 20 минут после отправления поезда, а полную мощность кондиционер набирает, когда поезд двигается со скоростью более 40 км/ч. Температурная норма в вагонах с кондиционированием должна колебаться в пределах 22-26 ℃.

Наилучшая ситуация с кондиционированием воздуха в поездах класса "Интерсити" и "Интерсити+". Такие рейсы обслуживает современный подвижной состав, где имеется система климат-контроля.

Самая плохая же ситуация с этим в старых плацкартных вагонах и купейных вагонах. У них либо вообще отсутствуют кондиционеры, либо они вышли из строя.

Напомним, по данным СМИ, 16 июля в ночном поезде "Запорожье – Ужгород" умерла женщина из-за жары и духоты в купе. Пассажиры жаловались, что кондиционер не работал, а в некоторых вагонах температура воздуха превышала 30 градусов.