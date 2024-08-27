Россияне пытались устроить в Украине полный блэкаут: сколько еще будут продолжаться жесткие ограничения

Этого не произошло благодаря быстрым и профессиональным действиям энергетиков

Российская атака на Украину ракетами и дронами 26 августа была одной из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Россияне пытались добиться тотального блэкаута в нашей энергосистеме.

Об этом рассказал экс-министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков в эфире "Киев24". По его прогнозам, ограничения энергоснабжения из-за последствий этой атаки будут действовать в Украине в течение одной-двух недель. Это в случае если не будет новых массированных ударов.

"К сожалению, это была одна из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Целью этой атаки было достичь тотального блэкаута в энергосистеме. Этого не произошло, энергетики быстро и профессионально реагировали", — отметил он.

Чтобы устроить Украине полный блэкаут, враг наносил удары по распределительным системам и системам выдачи электроэнергии. В частности, россияне атаковали и Киевскую ГЭС.

"Были удары по распределительным системам и системам выдачи электроэнергии, в том числе и на АЭС. Был удар и по Киевской ГЭС. Там тоже частично повреждено энергооборудование. Сейчас проводят серьезные работы. Надо восстановить схему более надежной для возможности обеспечения в полном объеме потребителей", – резюмировал Плачков.

Напомним, как сообщал "Телеграф", после российской атаки Украина вернулась к жестким графикам отключения света. 27 августа будут отключать по три и четыре очереди одновременно.