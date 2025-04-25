Любитель рыбалки и мститель за Сумы? Кто мог взорвать генерала России Москалика (фото)

Жил в одном подъезде с российским генералом

Самым вероятным исполнителем убийства российского генерала Ярослава Москалика был Игнат Кузин. Мужчина месяц проживал в одной многоэтажке с убитым.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что Кузин припарковал начиненный взрывчаткой автомобиль с камерой слежения еще 16 апреля, а 25 апреля он взорвался. Однако в этот период вероятного убийцы уже не было в России.

"Подрывник в течение месяца снимал квартиру в доме №2 на бульваре Нестерова. Более того, убийца и убитый генерал-лейтенант жили в одном подъезде", — говорится в сообщении.

Игнат Кузин

Игнат Кузин

По словам жильцов дома, последний раз Кузина видели 16 апреля, когда он припарковал "Фольксваген Гольф" у подъезда. Поэтому предполагают, что он уехал из России, а автомобиль взорвал дистанционно, когда генерал проходил мимо. Москалик скончался на месте от полученных травм.

РосСМИ пишут, что водитель "Гольфа" якобы улетел из России в Турцию 19 апреля. Автомобиль он приобрел в начале февраля 2025 года. По словам продавца, во время общения Кузин подозрений не вызывал.

Что известно об Игнате Кузине

Он родился в Сумах, однако с 2015 года зарегистрирован в Карачаево-Черкесской республике. Судя по имеющимся в сети фото, Кузин любил рыбалку и связанный с ней отдых.

В настоящее время точное местонахождение Кузина и его причастность к преступлению не известны. Официально в России не комментировали эту информацию.

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