Шевченко наградил Суркиса (видео)

Григорий Суркис стал легендой украинского футбола

В пятницу, 25 апреля, в Доме футбола в Киеве состоялся XXVII Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). На нем президент УАФ Андрей Шевченко вручил награду "Легенда украинского футбола" почетному президенту организации Григорию Суркису.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале ассоциации. "Шева" лично вручил награду известному бизнесмену и политику.

"Благодаря усилиям Григория Суркиса украинский футбол получил новый импульс в развитии, а проведение Евро-2012 стало историческим событием для страны и ее спортивного имиджа", — так прокомментировали достижения Суркиса в футболе.

"Шева" наградил Григория Суркиса - смотреть с 44:42

Справка: Григорий Суркис — глава Федерации футбола Украины 2000-2012, вице-президент УЕФА 2013-2019 годов, народный депутат Украины IX созыва (с 2019) от партии ОПЗЖ (запрещена в Украине с марта 2022 года).

Напомним, Шевченко официально стал главой УАФ в январе 2024 года. Легенда футбола пообещал провести аудит в организации, а также сделать деятельность УАФ более открытой. В апреле 2024 года в УАФ признали отток активов из организации в размере более 1 млрд грн.