Когда поедет метро на Виноградарь в Киеве? Подрядчик назвал новую дату открытия

У него есть определенные сомнения

В Киеве строительство метро на Виноградаре не закончится к 2027 году. Ведь с этим объектом много проблем.

Такой прогноз сделал владелец группы компаний "Автострада", с которым было подписано соглашение о строительстве двух новых станций метро на Виноградаре в Киеве Максим Шкиль в интервью "Экономической правде". По его словам, не была проведена надлежащая консервация и придется многое перерабатывать.

"Многие проблемы со строительством этого объекта. Не была проведена надлежащая консервация, придется много перерабатывать. Вопрос финансирования имеет ключевое значение", — добавил он.

Шкиль говорит, что если будут видеть отсутствие перспективы финансирования этого объекта, то точно будем останавливать работу.

"Если война будет продолжаться, то я сомневаюсь, что 14 миллиардов на строительство метро на Виноградарь будут выделены. Сейчас продолжаются подготовительные работы. Они будут выполняться в течение этого года и до середины следующего. А уже более стоимостные работы будут проходить со второй половины 2025 года", – рассказал он.

На вопрос, готов ли он прогнозировать открытие на 2027 год, Шкиль ответил: "Нет".

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько потратили на ремонт тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской. Шкиль объяснил, почему сначала ремонт тоннеля оценили в 400 миллионов гривен, но впоследствии эта сумма выросла до 445 миллионов. Напомним, в конце прошлого года движение поездов между станциями метро "Лыбидская" и "Теремки" в Киеве временно остановили, поскольку в туннеле обнаружили проникновение воды, после чего начался ремонт.