Киеву прогнозируют облачность: ждать ли дождей и похолодания в ближайшие дни

Нужно ли взять зонтики

Новая неделя началась в столице с жары и небольшой облачности. Но в ближайшие дни горожане вообще не увидят солнце, а дневная температура будет постепенно падать.

Дождей 3-5 сентября не предполагается. Об этом сообщает сайт Meteofor.

Только ночь вторника, 3 сентября, была ясной, но в течение дня ожидается облачность. Дождей не прогнозируется. Днем температура воздуха прогреется до +30 градусов. Ночью остыла до +19 градусов. Максимальная сила ветра предполагается в дневное время – свежие 10 м/с.

Среда, 4 сентября, все время будет облачной, но осадков не принесет. Дневная температура повысится до +28 градусов. Ночью столбики термометров упадут до +21 градуса. Мощность ветров будет колебаться от легких 2 м/с до свежих 9 м/с.

Четверг, 5 сентября, также обещает быть сплошь облачным, но сухим. Температура в дневное время зафиксируется около +26 градусов, а ночью — около +20 градусов. Наибольшая мощность ветров ожидается во второй половине суток – свежие 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, затянется ли в Украине жара и когда ждать существенного похолодания.