Когда украинцы ощутят первую осеннюю прохладу: синоптики назвали дату

Осень будет вступать в свои права очень постепенно

Конец августа выдался в большинстве областей Украины жарким и сухим, такая погода сохранится и в ближайшие дни. Однако в начале сентября ожидается первое ощутимое снижение температуры.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, завершение августа и первые дни сентября будут жаркими. Первое ощутимое снижение температуры она ожидает 3 сентября.

Днем 31 августа и 1 сентября температура воздуха составит +30 +34 градуса. В южной части Украины будет немного свежее — 27-30 градусов выше нуля. Осадки в эти выходные маловероятны, только на юге ожидаются кратковременные дожди.

"В Киеве завершение августа и начало сентября будут очень теплыми, даже жаркими, +30 +32 градуса. Ощутимее снижение температуры воздуха — с 3 сентября", — прогнозирует Диденко.

По прогнозу Украинского гидрометцентра 3 сентября снижения температуры еще не заметно, днем воздух прогреется до 32 градусов. А вот на следующий день, 4 сентября, значительную часть страны (кроме запада) накроют дожди, а температура воздуха днем снизится местами до +25 градусов. На западе сохранятся более высокие градусы — до +32.

Ранее "Телеграф" детально рассказывал о погоде в Киеве в ближайшие дни. Первый день осени будет облачным, но сухим.