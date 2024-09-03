Відключень не уникнути: як в Києві вимикатимуть світло 3 вересня

Обмеження посилили

У вівторок, 3 вересня, по всій Україні змінили графіки відключення світла. Знеструмлень буде більше, ніж планувалося, по всій країні, зокрема й у Києві.

Як повідомили в "Укренерго", з 6:00 до 12:00 діють дві черги відключень. З 12:00 до 16:00 – одна черга, а з 16:00 – 24:00 знову вимикатимуть по дві черги відключень. У Києві у вівторок діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Актуальну інформацію про відключення світла у Києві, зміни графіку тощо, публікують на сайті ДТЕК Київські електромережі. Там можна дізнатися про відключення за конкретною адресою.

Варто зазначити, що всі споживачі електроенергії в Україні, зокрема й у Києві, поділені на шість черг (груп). Їх вимикають почергово. Наприклад, о 10:00 у столиці вимкнені одночасно дві черги — 5 та 6. Увімкнули світло о 10 годині 3 та 4 групам.

Як повідомляв "Телеграф", керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозує важку ситуацію в енергетиці цієї зими. Проте гуманітарної катастрофи, якої всі бояться, скоріш за все вдасться уникнути, вважає він.