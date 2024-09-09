Опасная вода для столицы и закрытая "служебная информация": в Киевводоканале рассказали, есть ли угроза

Чиновники не разглашают всю информацию

В связи с недавним загрязнением рек Сейм и Десна, которое привело к потемнению воды и массовому морю рыбы вблизи Чернигова, у киевлян уже возникла обеспокоенность качеством питьевой воды в Деснянском водозаборе.

Но как сообщили представители Киевводоканала журналистам "Телеграфа", пока повода для паники нет, поэтому запасаться водой нет смысла. Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна. Компания проводит постоянный мониторинг ситуации, действует в соответствии с утвержденным порядком, поэтому в случае чего готова принять необходимые меры.

И хотя возможность попадания загрязненной воды из реки Сейм в Деснянский водозабор остается реальной, соответствующие реагенты для дополнительной очистки воды уже готовы. Однако, что это за реагенты и как они будут влиять на воду — считается служебной информацией.

Тем временем в Чернигове, где наблюдается потемнение воды в Десне и массовый мор рыбы, исполняющий обязанности мэра Александр Ломако успокоил жителей, заявив, что город не потребляет воду непосредственно из реки. По его словам, угрозы жизни и здоровью жителей города нет, а мертвую рыбу в ближайшее время планируют вывезти на утилизацию.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, источником загрязнения, вероятно, является сахарный завод в Теткино. Эколог Владимир Борейко объяснил, что одним из элементов, обнаруженных в воде, является аммоний. А это соединение, связанное с нитратами, часто появляется из-за больших промышленных выбросов.