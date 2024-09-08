Загрязнение рек Сейм и Десна: эколог рассказал, откуда оно взялось и угрожает ли это Киеву

Массовая гибель рыбы уже прекратилась

Когда загрязненная вода из реки Десна дойдет до Киева, уровень вредных веществ в ней будет снижен на 80%. Потому серьезных проблем с этим не будет.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщил украинский эколог, биолог, директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр" Владимир Борейко. По его словам, река очищается сама.

"Нужно разобраться, что это за загрязнение. Было сообщено, что там есть железо и марганец. Это нормально, потому что в Днепре похожая ситуация — река вымывает из почвы железо и марганец, поэтому этот фактор можно отбросить. Что касается пестицидов, которые там также нашли — это, вероятно, результат деятельности наших украинских фермеров. Пестициды есть во всех реках, поэтому этот фактор тоже отвергаем", — отметил эколог.

По его словам, еще одним элементом, обнаруженным в воде, остается аммоний. Борейко объяснил, что аммоний — это соединение, связанное с нитратами, часто появляется из-за больших промышленных выбросов.

"В Теткино (Курской области РФ. — Ред.) как раз есть сахарный завод, спиртзавод, вероятно, они являются источником загрязнения. Загрязнение уже практически дошло до Чернигова. Вопрос в том, как река с этим справляется? Главное, чтобы вода была холодной, потому что в такой воде больше кислорода, а кислород помогает микроорганизмам разлагать загрязнения", — сказал он

Эколог отметил, что в августе вода была теплая, и кислорода было мало. Теперь же ночью температура понижается до 10 градусов, и вода насыщается кислородом. По его мнению, это положительный фактор.

"Десна, в отличие от Сейма, быстрая река с перепадами, маленькими водопадами и обилием загибов, что способствует процессу аэрации — насыщению воды кислородом. Министерство экологии может заявлять, что они что-то очищают, но этот процесс естественен и происходит благодаря самой реке. Вода в Десне сейчас быстро очищается благодаря низкой температуре и активной аэрации", – подчеркнул Борейко.

По его словам, руководитель Черниговского водоканала недавно заявил, что рыба уже не погибает, а раки снова появились. Эколог подчеркнул, что это означает, что загрязнение в значительной степени нейтрализовано.

"Когда вода дойдет до Киева, загрязнение будет снижено на 80%, поэтому серьезных проблем не будет. Кроме того, в Киеве можно провести акцию, открыв шлюзы водохранилища и быстро смыть загрязненную воду. Это вполне реальный вариант. А еще мне не понятно, почему экологическая инспекция не обратила внимание на аналогичные случаи, как, например, в октябре 2019 года, когда были выбросы из Теткино и рыба массово погибла. Но тогда не было такого внимания в Киев", — подчеркнул Борейко.

Эколог считает, что загрязнение реки не было умышленным. Он отметил, что из-за военных действий Теткино практически уничтожено, заводы не работают. Борейко подчеркнул, что загрязнение началось из-за отсутствия ухода.

"С наступлением холодов (около 10 градусов) опасность исчезнет. Река очищается благодаря кислороду. Проблема была в том, что Сейм – небольшая река с теплой водой и низким содержанием кислорода. А сейчас кислорода много, и он способствует очистке воды. Все это разбавляется, когда течет вниз по реке и даже без дополнительной очистки загрязнение постепенно исчезает. В Чернигове рыба уже не погибает, а расстояние от Чернигова до Киева около 150 км. Можно открыть шлюзы Киевского водохранилища и быстро смыть остатки загрязненной воды", – сказал эколог.

В то же время Борейко заверил, что популяция рыбы в реке восстанавливается. Он привел пример, как в 2012 году были случаи массовой гибели рыбы, но впоследствии река восстановила свою популяцию.

Напомним, в Департаменте здоровья КГГА сообщили, что загрязненная вода из Десны может достичь Деснянского водозабора в Киеве примерно 10-12 сентября. Директор Департамента Валентина Гинзбург уже распорядилась, чтобы медучреждения столицы сделали запас воды на 5 суток.