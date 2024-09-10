Загрязнение Десны: в Киевводоканале озвучили самый плохой сценарий для столицы

Специалисты регулярно берут пробы воды в реке

Ситуация с ухудшением качества воды в Десне контролируемая. Сейчас качество воды, которая подается в дома киевлян, отвечает всем установленным нормам.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала. Там подчеркнули, что никакой угрозы для потребителей нет.

"Хотим подчеркнуть, что представитель Киевводоканала в эфире телеканала "Эспрессо" озвучил наиболее пессимистический сценарий развития событий, вероятность которого пока низкая. Вместе с тем, Киевводоканал готов к возможным вызовам и заблаговременно принимает все меры, чтобы киевляне продолжали получать качественное водоснабжение" — говорится в сообщении.

Также отмечается, что лаборатория Киевводоканала регулярно отбирает пробы воды на водозаборе Деснянской водопроводной станции. Кроме того, специалисты предприятия выезжают для отбора проб в контрольных точках в селах Пуховка и Липки Черниговской области, чтобы оперативно отслеживать ситуацию.

"В случае ухудшения показателей качества воды в Десне, будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля, эффективно устраняющего органические загрязнения и неприятные запахи. Эта технология не только помогает в текущей ситуации, но и может быть применена в будущих чрезвычайных случаях", — отметили в "Киевводоканале".

Там также сообщили, что было усилено взаимодействие с партнерами и донорами для обеспечения необходимыми реагентами, что критически важно для очистки воды. В частности, был подписан меморандум с ЮНИСЕФ по поставке 120 тонн активированного угля для внедрения технологии усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля.

Также сообщается, что в месте водозабора установлено дополнительное боновое ограждение, предотвращающее попадание грязи и мусора, находящихся на поверхности воды, тем самым повышая эффективность защиты от загрязнений. На предприятии создана рабочая группа по реагированию на ситуации, которые могут представлять угрозу ухудшения качества воды Днепровской водопроводной станции в случае загрязнения реки Десна.

Киевводоканал отмечает, что его специалисты будут предусматривать возможные вызовы, проделывать все сценарии развития событий и будут готовиться к ним. Там отметили, что вместе с городскими властями, Минприроды и Госводагенством предприятие держит ситуацию под контролем и имеет четкий план реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, угрожающих водоснабжению столицы.

Стоит отметить, что заместитель директора Киевводоканала Владимир Костюк в эфире "Эспрессо" сообщил, что из-за загрязнения реки Десна Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения. Он отметил, что река Десна остается основным источником водоснабжения для очистных сооружений Деснянской водопроводной станции и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева.

"Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы", — пояснил Костюк.

По его словам, из-за загрязнения Десны в Киеве могут отказаться от водоснабжения из Деснянской водопроводной станции. Костюк сообщил, что загрязнение Десны продвигается.

"Мы следим и анализируем показатели лабораторных исследований многих организаций, которые занимаются этим вопросом. Водоканал дважды в неделю берет пробы в верховьях реки. К сожалению, разбавление этого загрязнения так, как моделировали, не происходит. Сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. К сожалению, органическое загрязнение продолжается. Смоделировать, какая вода придет на водозабор через 4-5 дней, Впрочем, мы ожидаем самые плохие результаты. Если такие результаты подтверждаются и наша действующая технология не будет способна очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники. В частности, Днепровскую станцию ​​и артезианские источники. Впрочем, эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь город Киев", – сказал он.

В свою очередь украинский эколог Владимир Борейко в эфире Новости.LIVE сообщил, что могло стать причиной загрязнения Десны. По его словам, речь идет об аварии на Курской тепловой электростанции или попадании ракеты.

Эколог подчеркнул, что процесс очищения реки займет 1-2 года. Он пояснил, что загрязнение могло быть вызвано выбросами из промышленных объектов в российских населенных пунктах, в частности, Теткино. По словам Борейко, похолодание поможет очистить реку, насытив воду кислородом.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как загрязнение рек Сейм и Десна повлияло на качество воды в столице. Специалисты регулярно отбирают пробы и контролируют ситуацию.