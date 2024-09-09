"Темная ядовитая вода" уже в Чернигове. Что делать городам ниже по течению и насколько это опасно

"Телеграф" задал ряд вопросов экологу о токсичном веществе

Зловонное темное пятно с неизвестным ядом, которое впервые обнаружили в реке Сейм у границы с РФ, уже добралось до Чернигова и вызвало массовый замор рыбы в р. Десна. Исполняющий обязанности мэра Александр Ломако отметил, что рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию. Впрочем, город не потребляет воду из реки, а использует воду из скважин.

Далее Десна течет в Киев, а столица берет воду, в том числе, из этой реки. "Телеграф" решил поинтересоваться у эколога, стоит ли жителям столицы запасаться водой сейчас, как бороться с этой проблемой и как в будущем этого избежать. На вопросы ответила Анна Даниляк, специалист по экологизации сельского хозяйства ОО "Экодия".

Пятно — результат большого сброса

Первые сообщения о заморе рыбы появились 14 августа — когда жители приграничья Сумской области заметили в водах Сейма отходы неизвестных веществ.

Сейм впадает в Десну, Десна – в Днепр.

"Речь идет об отравлении и удушье рыбы, потому что это загрязнение вызвано выбросами большого количества биогенных веществ : соединения азота, аммоний, нитраты, нитриты. Из-за чего катастрофически снизилось содержание растворенного кислорода в воде и произошло удушье. Десятки тонн мертвой рыбы только в Сейме", — говорит Анна Даниляк.

Тот факт, что загрязнение преодолело огромное расстояние, свидетельствует о локальном загрязнении (часто происходит в летний период). Подобные явления происходят по всей территории, но они более локализованы и там можно смело говорить о сезонном использовании агрохимикатов и неблагоприятных погодных условиях. В комплексе с высокими температурами это дает явление эстерификации водоемов поверхностных вод.

То же здесь произошло, но в значительно больших масштабах. Яд протек по Сейму и впал в Десну:

"Здесь речь идет об очень большом сбросе органических веществ: то ли с очистных сооружений, то ли с каких-то отстойников пищевых и сельскохозяйственных предприятий", — заключает эколог.

Исследовать, что стало причиной, сложно. Источник находится на территории России. А на территории Украины у границы — боевые действия. Поэтому быстро, эффективно провести исследование, отобрать пробы, это очень сложно и малореалистично.

Бояться ли Киеву и запасаться ли водой

Киевляне пьют воду из Десны, Днепра и скважин. По данным чиновников, яд растворяется в течении, его распространение замедляется. Также помогают станции аэрации, установленные выше по течению.

Эколог советует киевлянам следить за сообщениями местных властей, водоканала, которые предоставят инструкции, если действительно будет угроза.

"Поток тех нечистот уже значительно менее угрожающий и медленный и вероятно до водозабора не должны добраться. Еще следует помнить что горожане не потребляют воду непосредственно из реки. Вода из реки проходит водоподготовку и только когда вода проходит доочистку и не несет угрозы она идет в сеть", — успокоила эколог.

Вдруг это будет регулярно

Отравление уже нанесло огромный ущерб экосистеме и водному хозяйству. Водные объекты, где есть течения, обладают хорошей способностью к самовосстановлению. Но только если вы прекратили загрязнение.

Если загрязнение повторится, тем настолько велико, то эта способность к самовосстановлению будет снижаться.

"Сейчас более благоприятная ситуация. Потому немного снизились температуры, а это — сопутствующий фактор. Высокие температуры ускоряют удушье рыбы", — говорит эколог.

В то же время повторное отравление даже при низких температурах будет иметь негативные последствия. Ибо водоем будет накапливать гадость.

"Азот, фосфор, например. Они могут накапливаться и, когда повысится температура, то реакция активируется. Поэтому очень важно мониторить различные параметры и принимать дополнительные меры", — говорит эколог.

Как с этим бороться

Помимо вылова мертвой рыбы на некоторых участках применяют аэрацию. То есть искусственным путем насыщают воду в реке кислородом. От содержания кислорода зависит, насколько быстро водоем может справиться с загрязнением.

С другой стороны, нужно быть осторожными, так как движение воды, особенно если это достигает значительной глубины, может приводить к вторичному загрязнению.

"Осадок с дольками может снова подняться вверх и создавать повторную проблему", — говорит эколог.

Главное – мониторинг

На самом деле, загрязнение рек является системной проблемой в Украине, каждое лето происходят заморы рыбы. Главное, что следует улучшить, это мониторинг, говорит эколог. Мол, тогда о проблемах мы узнаем еще до того, как на берег вывалило десятки тонн дохлой рыбы. И готовые решения можно подсмотреть у коллег из ЕС.

"Здесь огромный пробел в украинской системе экологического управления. У нас отсутствует контроль за плоскостным загрязнением, вымыванием, например, удобрений с сельскохозяйственных полей", — говорит Даниляк.

Когда у нас будет достаточно развита мониторинговая сеть на водных объектах, мы сможем замечать, что загрязнение и на каком участке оно возникает. Соответственно, работать с гражданами, предприятиями или фермами, чтобы предупреждать и уменьшать выбросы азота, фосфора или других агрохимикатов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевводоканале рассказали, есть ли угроза качеству питьевой воды.