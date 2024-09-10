Забруднення Десни: у Київводоканалі озвучили найгірший сценарій для столиці

Фахівці регулярно беруть проби води у річці

Ситуація з погіршенням якості води в Десні є контрольованою. Наразі якість води, яка подається у домівки киян, відповідає усім встановленим нормам.

Про це повідомили в пресслужбі "Київводоканалу". Там підкреслили, що жодної загрози для споживачів немає.

"Хочемо підкреслити, що представник Київводоканалу в ефірі телеканалу "Еспресо" озвучив найбільш песимістичний сценарій розвитку подій, вірогідність якого наразі низька. Разом з тим, "Київводоканал" готовий до можливих викликів і завчасно вживає усіх заходів, щоб кияни продовжували отримувати якісне водопостачання", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що лабораторія "Київводоканалу" регулярно відбирає проби води на водозаборі Деснянської водопровідної станції. Крім того, фахівці підприємства виїжджають для відбору проб у контрольних точках у селах Пухівка та Липки в Чернігівській області, щоб оперативно відстежувати ситуацію.

"У випадку погіршення показників якості води у Десні, буде впроваджено технологія посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля, який ефективно усуває органічні забруднення та неприємні запахи. Ця технологія не лише допомагає в поточній ситуації, але й може бути застосована у майбутніх надзвичайних випадках", — наголосили в "Київводоканалі".

Там також повідомили, що була посилена взаємодія з партнерами та донорами для забезпечення необхідними реагентами, що є критично важливим для очищення води. Зокрема, було підписано меморандум з ЮНІСЕФ щодо поставки 120 тонн активованого вугілля для впровадження технології посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля.

Також повідомляється, що в місці водозабору встановлено додаткове бонове огородження, яке запобігає потраплянню бруду та сміття, що перебувають на поверхні води, тим самим підвищуючи ефективність захисту від забруднень. На підприємстві створена робоча група з питань реагування на ситуації, що можуть становити загрозу погіршення якості води Дніпровської водопровідної станції у разі забруднення річки Десна.

"Київводоканал" наголошує, що його фахівці передбачатимуть можливі виклики, пророблятимуть усі сценарії розвитку подій та готуватимуться до них. Там зазначили, що разом з міською владою, Міндовклля та Держводагенством підприємство тримає ситуацію під контролем та має чіткий план реагування у разі надзвичайних ситуацій, що загрожуватимуть водопостачанню столиці.

Варто зазначити, що заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк в ефірі "Еспресо" повідомив, що через забруднення річки Десна Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання. Він зазначив, річка Десна залишається основним джерелом водопостачання для очисних споруд Деснянської водопровідної станції і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва.

"Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці", — пояснив Костюк.

За його словами, через забруднення Десни в Києві можуть відмовитись від водопостачання з Деснянської водопровідної станції. Костюк повідомив, що наразі забруднення Десни просувається.

"Ми стежимо й аналізуємо показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням. Водоканал двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки. На жаль, розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується. Змоделювати, яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ", — сказав він.

Своєю чергою український еколог Володимир Борейко в ефірі Новини.LIVE повідомив, що могло стати причиною забруднення Десни. За його словами, йдеться про аварію на Курській тепловій електростанції або влучання ракети.

Еколог наголосив, що процес очищення річки займе 1-2 роки. Він пояснив, що забруднення могло бути викликане викидами із промислових об’єктів у російських селищах, зокрема Тьоткіно. За словами Борейко, похолодання допоможе очистити річку, наситивши воду киснем.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як забруднення річок Сейм та Десна вплинуло на якість води у столиці. Фахівці регулярно відбирають проби та контролюють ситуацію.