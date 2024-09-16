Вблизи Киева вспыхнул пожар: столб дыма виден из разных районов, детали (фото)

Спасатели уже прибыли на место происшествия

В окрестностях Киева, близ Вышгородского района, вспыхнул пожар. Как отмечают жители столицы, огромный столб дыма виден из разных уголков Киева.

О пожаре сообщают местные СМИ. По их данным, вероятно, горит лес вблизи столицы.

Также в сети уже появилось немало фотографий огромного столба дыма и большая площадь выжженной земли с сухой травой.

Как известно, на месте происшествия уже работают спасатели. Причина возгорания выясняется. В ГСЧС также подтвердили, что идет ликвидация пожара.

"16 сентября в 9:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о пожаре на открытой территории в с. Феневичи, Иванковской территориальной громаде. По прибытию на место вызова спасателями установлено, что горит торф отдельными ячейками, общей площадью 6 га", – отметили они.

Спасатели объясняются, что ликвидация возгорания осложняется сильными порывами ветра.

Заметим, что в Украине наблюдается немало лесных пожаров, которые из-за сильного ветра разгораются еще больше. Спасатели периодически напоминают украинцам о высокой пожарной опасности из-за засушливой погоды.

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