В Харькове сильный пожар: людей эвакуировали с ТЦ, масштабы поражают (видео)

"Телеграф" показал карту

В понедельник, 16 сентября, в самом большом спальном районе Харькова возник сильный пожар. Произошло это на Салтовке.

Об этом сообщает телеграмма-канал Адвокат Миллер. Паблик опубликовал соответствующие фотоподтверждения.

По предварительной информации, это может гореть лес и территория возле торгового центра "Дафи". Людей уже эвакуировали из него.

"Причины пожара неизвестны. На месте работают спасатели". – говорится в сообщении.

Ниже показали фото и видео пожара. Дым виднеется из разных уголков района.

Ранее "Телеграф" писал, что в субботу, 14 сентября, на территории временно оккупированного Луганска вспыхнул сильный пожар. Огромный столб дыма был виден из разных уголков города. Огонь охватил сухостой и опрокинулся на посадку. Позже сообщили, что огонь перешел на кладбище.

Также рассказывали, что на прошлой неделе в Киеве в очередной раз произошел сильный пожар. В этот раз огонь вспыхнет на территории мастерской по шиномонтажу в Подольском районе по улице Кирилловской. По данным спасателей, жертв или пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливаться правоохранителями.