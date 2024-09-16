В Польше прорвало еще одну дамбу: премьер объявил режим стихийного бедствия (видео)

Жителей некоторых городов эвакуируют на вертолетах

В понедельник, 16 сентября, в Польше, в результате непогоды, обрушилась дамба на реке Ныса-Клодзка между водохранилищами Топола и Козельно в Нижней Силезии. В связи с этим было принято решение экстренно эвакуировать часть города Пачкув.

Перед этим большая вода затопила город Строне-Слёнске Нижнесилезского воеводства из-за прорыва дамбы на реке Моравка. На фоне масштабных наводнений, вызванных циклоном "Борис", премьер-министр Польши Дональд Туск объявил состояние стихийного бедствия.

Известно, что из-за сильных дождей на реке Ныса-Клодзка между водохранилищами Топола и Козельно в Нижней Силезии обрушилась дамба. В результате произошедшего потоки воды хлынули в сторону города Пачкув.

На опубликованном в сети видео можно заметить части плотины, которую прорвало под натиском воды. Волна паводка устремилась в водохранилище Козельно, расположенное около Пачкува, Опольское воеводство.

В связи с этим было принято решение о полной эвакуации жителей нижней части города Пачкув, нижней части Козельно и нижней части Старого Пачкува.

Также сообщается, что Вроцлав готовится к худшему сценарию.

На фоне этого в части стране было введено состояние стихийного бедствия. Оно охватывает регионы Нижнесилезского, Опольского и Силезского воеводств.

Как заявил премьер-министр Дональд Туск, положение о состоянии стихийного бедствия включает в себя "такие инструменты, как приказ об эвакуации".

Напомним, из-за сильных дождей произошел прорыв дамбы на реке Моравка. После этого затопило город Строне-Слёнске Нижнесилезского воеводства, где проживает 6 тысяч человек.

Предварительно сообщалось, что дамбу разрушило давление воды и большая волна накрыла город, снося все на своем пути. Город имеет большие разрушения, а некоторые дома практически полностью затоплены. Вода сносила деревья, машины и заборы — все, что могла сдвинуть с места.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Одесса оказалась под водой после ливня 15 сентября. По этой причине в части города было осложнено движение транспорта, а по улицам буквально плавали автомобили.