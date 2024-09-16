Страшный ветер выкорчевывает деревья и раздувает пожары: непогода наделала беды в Украине (фото, видео)

В Днепропетровской области ветер повалил дерево на авто с ребенком

Мощный циклон Annet, охвативший значительную часть Украины, принес с собой штормовой ветер, повлекший многочисленные разрушения во многих городах. Началась ненастье из сильного ливня, который затопил Одессу и заставил авто и местных жителей буквально плавать по улицам.

В понедельник, 16 сентября, значительно усилился ветер, достигнув штормовых показателей. Из-за этого много повреждений во многих городах — от запада и до востока. Фото и видео распространяются соцсетями. "Телеграф" собрал все последствия непогоды, которые известны по состоянию на данный момент.

В Днепре ветер свалил дерево прямо посреди детской площадки в детском саду. Как сообщает корреспондент "Телеграфа", к счастью, никто не пострадал.

Последствия сильного ветра в Покрове

В Покрове Никопольского района Днепропетровской области сильный ветер свалил дерево прямо на авто. В нем находился ребенок. На место происшествия вызвали медиков.

Также ветер не утихает в Днепре. В областном центре порывы могут достигать 17-22 метров в секунду. Они ломают и выкорчевывают деревья, которые падают на машину.

На улице Старочумацкой в Днепре дерево вырвало с корнями. Оно перекрыло проезжую часть.

В Запорожье практически по всему городу есть поваленные деревья, разбросанные ветром ветки. Жителей города призывают быть осторожными и не ходить под деревьями и балконами.

В Александрии (Кировоградская область) так же само ветрено. Стихия свалила уже несколько деревьев.

В Одессе все еще устраняют последствия непогоды. В ГСЧС говорят, что в результате сильного ливня известно по меньшей мере о 12 поваленных деревьях и падении многих больших ветвей.

В Запорожье ситуация аналогичная – многие деревья лежат посреди улицы. Шквальный ветер валит не только старые деревья, но и крепкие многолетние ели. В области объявили штормовое предупреждение.

Ненастье не утихает и на западной Украине. В частности, ветер повалил старую иву, упавшую на припаркованные авто.

Но выкорчеванные деревья – это не единственная беда, вызванная штормом. Сильный ветер раздувает пожары в экосистемах многих областей Украины. В частности, на Полтавщине за минувшие сутки зафиксировано 11 пожаров, многие случаи также на Харьковщине, Киевщине, есть центр возгорания в Ровенской, Черкасской и т.д.

Также "Телеграф" сообщал, что Украина — не единственная страна, пострадавшая от непогоды. Страшные наводнения и даже снегопады накрыли Польшу, Чехию, Молдову, Румынию и Австрию, повлекшие за собой масштабные разрушения и человеческие жертвы.