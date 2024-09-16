Страшный ветер выкорчевывает деревья и раздувает пожары: непогода наделала беды в Украине (фото, видео)
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В Днепропетровской области ветер повалил дерево на авто с ребенком
Мощный циклон Annet, охвативший значительную часть Украины, принес с собой штормовой ветер, повлекший многочисленные разрушения во многих городах. Началась ненастье из сильного ливня, который затопил Одессу и заставил авто и местных жителей буквально плавать по улицам.
В понедельник, 16 сентября, значительно усилился ветер, достигнув штормовых показателей. Из-за этого много повреждений во многих городах — от запада и до востока. Фото и видео распространяются соцсетями. "Телеграф" собрал все последствия непогоды, которые известны по состоянию на данный момент.
В Днепре ветер свалил дерево прямо посреди детской площадки в детском саду. Как сообщает корреспондент "Телеграфа", к счастью, никто не пострадал.
В Покрове Никопольского района Днепропетровской области сильный ветер свалил дерево прямо на авто. В нем находился ребенок. На место происшествия вызвали медиков.
Также ветер не утихает в Днепре. В областном центре порывы могут достигать 17-22 метров в секунду. Они ломают и выкорчевывают деревья, которые падают на машину.
На улице Старочумацкой в Днепре дерево вырвало с корнями. Оно перекрыло проезжую часть.
В Запорожье практически по всему городу есть поваленные деревья, разбросанные ветром ветки. Жителей города призывают быть осторожными и не ходить под деревьями и балконами.
В Александрии (Кировоградская область) так же само ветрено. Стихия свалила уже несколько деревьев.
В Одессе все еще устраняют последствия непогоды. В ГСЧС говорят, что в результате сильного ливня известно по меньшей мере о 12 поваленных деревьях и падении многих больших ветвей.
В Запорожье ситуация аналогичная – многие деревья лежат посреди улицы. Шквальный ветер валит не только старые деревья, но и крепкие многолетние ели. В области объявили штормовое предупреждение.
Ненастье не утихает и на западной Украине. В частности, ветер повалил старую иву, упавшую на припаркованные авто.
Но выкорчеванные деревья – это не единственная беда, вызванная штормом. Сильный ветер раздувает пожары в экосистемах многих областей Украины. В частности, на Полтавщине за минувшие сутки зафиксировано 11 пожаров, многие случаи также на Харьковщине, Киевщине, есть центр возгорания в Ровенской, Черкасской и т.д.
Также "Телеграф" сообщал, что Украина — не единственная страна, пострадавшая от непогоды. Страшные наводнения и даже снегопады накрыли Польшу, Чехию, Молдову, Румынию и Австрию, повлекшие за собой масштабные разрушения и человеческие жертвы.