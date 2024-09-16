Поблизу Києві спалахнула пожежа: стовп диму видно з різних районів, деталі (фото)
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Рятувальники вже прибули на місце події
На околицях Києва, поблизу Вишгородського району, спалахнула пожежа. Як зазначають мешканці столиці, величезний стовп диму видно з різних куточків Києва.
Про пожежу повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, ймовірно, горить ліс поблизу столиці.
Також у мережі вже зʼявилось чимало фотографій величезного стовпа диму та чималу площу випаленої землі з сухою травою.
Як відомо, на місці події вже працюють рятувальники. Причина займання зʼясовується. У ДСНС також підтвердили, що триває ліквідація пожежі.
"16 вересня о 9:50 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в с. Феневичі, Іванківської територіальної громади. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить торф окремими осередками, загальною площею 6 га", — зазначили вони.
Рятувальники пояснюються, що ліквідація займання ускладнюється сильними поривами вітру.
Зауважимо, що в Україні спостерігається чимало лісових пожеж, які через сильний вітер розгоряються ще більше. Рятувальники періодично нагадують українцям про високу пожежну небезпеку через посушливу погоду.
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