Поблизу Києві спалахнула пожежа: стовп диму видно з різних районів, деталі (фото)

Рятувальники вже прибули на місце події

На околицях Києва, поблизу Вишгородського району, спалахнула пожежа. Як зазначають мешканці столиці, величезний стовп диму видно з різних куточків Києва.

Про пожежу повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, ймовірно, горить ліс поблизу столиці.

Також у мережі вже зʼявилось чимало фотографій величезного стовпа диму та чималу площу випаленої землі з сухою травою.

Як відомо, на місці події вже працюють рятувальники. Причина займання зʼясовується. У ДСНС також підтвердили, що триває ліквідація пожежі.

"16 вересня о 9:50 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в с. Феневичі, Іванківської територіальної громади. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить торф окремими осередками, загальною площею 6 га", — зазначили вони.

Рятувальники пояснюються, що ліквідація займання ускладнюється сильними поривами вітру.

Зауважимо, що в Україні спостерігається чимало лісових пожеж, які через сильний вітер розгоряються ще більше. Рятувальники періодично нагадують українцям про високу пожежну небезпеку через посушливу погоду.

Раніше "Телеграф" повідомляв про режим стихійного лиха в Польщі, через прориви гребель.