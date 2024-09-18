Дикий зверь гулял в самом центре Киева: в сети ходят видео и фото с животным

Свидетели вызвали на место происшествия полицию

Жители Шевченковского района Киева стали свидетелями необычного события: по улицам города бегал лось. Животное было замечено утром 18 сентября на улице Нагорной.

Как выяснилось, он гулял по городу уже несколько дней. Об этом рассказывает Киев ИНФО в своем телеграмм-канале.

В соцсетях появилось видео, где видно, как лось бегает по пустой улице. Свидетели рассказали, что вызвали полицию, но поймать животное не удалось.

На помощь приехали работники Центра спасения диких животных. Они решили усыпить лося, чтобы безопасно перевезти. После этого специалисты КАРС и КиевЗоо начали готовить его к транспортировке.

Спасатели рассказали, что искали животное уже два дня. Получали сообщение о его появлении, но когда приезжали, животное уже не было на месте.

Люди предполагают, что дикие животные появляются в городе из-за работы систем ПВО. Громкие звуки пугают их, и они убегают из лесов в городские районы.

Специалисты просят киевлян не подходить к диким животным в городе, а сразу сообщать о соответствующих службах.

Сейчас зверь под наблюдением специалистов. Снотворное поможет ему легче перенести перевозку. После досмотра ветеринаров животное выпустят в лес, подальше от города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в центре Запорожья заметили необычную птицу. Местные видят в этом хороший знак.