Российских атак станет больше? Путин анонсировал важное решение относительно дронов РФ

Еще ожидается огромная поставка от партнеров

Россия планирует увеличить почти в 10 раз выпуск БПЛА уже в текущем году. К тому же Кремль получит примерно 1,4 млн дронов к концу 2024 года.

Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии России по развитию беспилотных авиационных систем специального назначения.

"Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено около 140 тысяч беспилотных аппаратов разных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее, почти в 10 раз", — сказал он.

По его словам, также расширится линейка беспилотных систем, в частности создаются безэкипажные катера и роботизированные платформы многоцелевого применения. Вся техника, в первую очередь, будет направляться на нужды войск на горячих направлениях фронта.

"Ключевая задача — производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное производство такой перспективной техники", — сказал Путин.

Напомним, что Минобороны РФ подталкивает Путина к рискованному шагу в вопросе объявления новой волны мобилизации. Ведь, по их мнению, это позволит компенсировать потери российской армии в Украине и нарастить количество войск.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин поставил своим войскам "дедлайн". Уже известно, до какой даты он требует вытеснить ВСУ из Курской области.