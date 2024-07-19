В Одессе на "Привозе" — стрельба: что произошло и при чем здесь ТЦК (видео)

Столкновения между украинскими мужчинами и сотрудниками ТЦК и Нацпола становятся все чаще

В пятницу, 19 июля, на одесском "Привозе" произошла стрельба. Военнообязанный открыл огонь из-за его задержания сотрудниками ТЦК.

Об этом сообщил один из местных телеграмм-каналов. В сети публикуют видео с места происшествия.

Предварительно известно, что стражи порядка задержали мужчину, который уклонялся от мобилизации и находился в розыске. Мужчина начал стрелять в воздух, а люди перекрыли дорогу полиции.

Официальной информации на этот счет пока нет.

Напомним, что согласно обновленному закону о мобилизации, Нацполиция имеет право задерживать тех, кто уклоняется от призыва на военную службу по обращению военкоматов, и доставлять их в ТЦК и СП. После этого на них составляют административные протоколы.

Так, например, согласно реестру "Оберіг", куда занесена информация о 90% военнообязанных, в Ивано-Франковской области в розыске около 40 тысяч человек за неявку в ТЦК.

Кроме того, на военнообязанных граждан, не обновивших данные, накладывается штраф.

Ранее "Телеграф" рассказал читателям, законно ли объявлять в розыск уклонистов.