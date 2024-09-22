Мужчина стрелял в людей посреди магазина на Киевщине, есть пострадавшие (видео)

Фигуранту грозит лишение свободы сроком до семи лет

В воскресенье, 22 сентября, неизвестный мужчина вошел в магазин на Обуховщине и начал хаотическую стрельбу. Он ранил продавщицу и владельца заведения, и скрылся.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Правоохранители прибыли на место происшествия, вызвали медицинскую помощь, установили личность злоумышленника и начали операцию по задержанию стула.

Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Полицейские оперативно задержали фигуранта.

Раненым медики оказали помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

"Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Фигуранту грозит лишение свободы сроком до семи лет. Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье в одной из больниц произошел взрыв. В результате травмировался 41-летний пациент. А также рассказывали о том, что в Киеве в районе Софиевской Борщаговки произошла потасовка.