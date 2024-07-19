Стрельба на "Привозе" в Одессе: огонь открыл полицейский, фото и видео инцидента

В стихийном протесте участвовали десятки людей

Стало известно, что во время столкновения людей и полиции на одесском "Привозе", стрельбу открыл полицейский. Ранее в сети сообщалось, что выстрел якобы произвел мужчина, которого задержали сотрудники ТЦК.

В сети появилось новое видео инцидента. На Facebook-странице полиции Одесской области сообщили, что на одном из полицейских во время стычки людей и правоохранителей разорвали форму. После этого он "произвел предупредительный выстрел в воздух".

Отмечается, что участники инцидента находятся в отделе полиции. На место происшествия направлены дополнительные наряды полиции во главе с руководством ОП №2 Одесского райуправления полиции №1.

По данным полиции полицейские преследовали "вероятного нарушителя правопорядка" и возле рынка "Привоз" произошел конфликт с участием прохожих. Люди пытались помешать полицейским.

Как пишут местные паблики, правоохранители якобы задержали мужчину, который уклоняется от мобилизации и находится в розыске. По другой версии, мужчина не находился в розыске в базе, но полицейские пытались его задержать, а он уехал. Сообщается, что этот мужчина работает на Привозе и занимается волонтерством. Защитить его вышли десятки людей, возникла стычка. Также в сети появилось видео, как полицейский, с которого сорвали одежду, брызнул газом прямо в лицо одной из женщин.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Как сообщал "Телеграф", в июне в Одессе произошла драка между сотрудниками ТЦК и медиками "скорой".