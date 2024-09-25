"Горите в аду!": в Киеве в доме, в который попал "шахед", проклинают мародеров, а власти не знают, что с ним делать

Здание стоит полуразрушенное и закрытое, а жильцы исчезли. Городские чиновники так и не смогли решить вопрос с восстановлением сооружения

В Киеве на улице Жилянской история дома, в который осенью 2022 года попал "шахед", до сих пор не получила завершения. Полуразрушенную часть здания так и не восстановили, а уцелевшая секция стоит закрыта, приходит в упадок и понемногу разрушается тоже. На стенах образовались трещины.

Как выяснили журналисты "Телеграфа" на месте прилета, в уцелевшей части дома, похоже, никто не живет, все доступные входы закрыты, некоторые элементы конструкции свисают над тротуаром (потенциально угрожая пешеходам и автомобилям), а в подвал кто-то наносил мусор.

Разрушенный дом на Жилянской, 116-А

Как рассказали журналистам издания соседи дома-"призрака" (из числа предпринимателей и людей из близлежащих зданий), жителей уцелевшей секции они не видят и не знают, куда они перебрались. Впрочем, иногда там кто-то из жильцов все же появляется – на одном из балконов сушатся матрасы.

Так выглядят руины с боковой части дома на Жилянской

В то же время на дверях со стороны двора висит объявление с проклятием в адрес мародеров, которые, вероятно, растягивали что-то ценное, что оставалось в разрушенной части. А может быть, и не только там.

Связаться с главой ОСМД "Дом на Жилянской" Татьяной Махринской журналистам издание не удалось. Женщина, активно боровшаяся за восстановление/достройку поврежденной части, на звонки и сообщения не отвечала.

Трещины на здании и матрасы

Вид разрушенной секции со стороны улицы

Двухлетняя волокита и борьба за дом

Напомним, год назад жильцы, потерявшие свое жилье в этом доме, обращались к мэру столицы с требованием разблокировать достройку сооружения или его реконструкцию. А независимая повторная экспертиза (первое обследование коммунальщиками и городскими чиновниками провели вслед за прилетом, признав аварийность здания) государственного предприятия "Киевский промстройпроект" подтвердила возможность проведения строительных работ по возведению новой секции.

Поврежденное здание на Жилянской в окружении "свечей"

Из дома торчит железная балка, это может быть опасно для пешеходов

Хотя сразу после трагедии инициированная КГГА экспертиза запретила любой капитальный ремонт или достройку с аргументацией, что сооружение вроде бы аварийное.

Подвальное помещение с хламом

Разбитое стекло и мусор как снаружи здания, так и внутри

А осенью-2023 заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп заявлял, что городские власти как один из вариантов рассматривали выплату компенсаций жильцам уничтоженных квартир. При этом размер выплат мог составлять от 3 млн грн (за квартиру площадью 32,6 кв. метров) до 8,3 млн грн (за 103,3 кв. м утраченного жилья). Что, согласно информации профильных сайтов по продаже/покупке недвижимости, могло соответствовать рыночным ценам по состоянию на начало 2022-го.

Также сразу после трагического прилета вражеского дрона городские чиновники в качестве альтернативы предложили владельцам разрушенных квартир жилье в одной из высоток на Красном хуторе (Дарницкий район).

Закрыта входная дверь со стороны улицы

Впрочем, от такого предложения люди отказывались в надежде на восстановление разрушенной секции. С одной стороны, аргументы жителей, лишившихся своих квартир, понятны: переезжать из исторического центра на окраины города, хоть и в новое жилье, несколько неравноценная замена. С другой стороны, условно, переселенцам из разрушенных городов Донбасса было бы непросто объяснить подобные жилищные аппетиты киевлян, отказывающихся от новых квартир.

Отметим, год назад по запросу "Телеграфа" в КГГА городские чиновники сообщали, что после попадания "шахеда" в дом на Жилянской в горгосадминистрации прошел ряд рабочих встреч и совещаний с инициативной группой жителей для "наработки дальнейших действий в отношении дома", и в мэрии хорошо знали о желании людей по восстановлению дома. Таким образом, какие-то шансы на понимание тогда все же оставались. Сегодня же разрушенное здание так и стоит заброшенным, а еще представляет опасность (может либо все рухнуть, либо возможно обрушение каких-то элементов поврежденной конструкции).

"Телеграф" направил председателю КГГА Виталию Кличко новый запрос (письмо с исх. №140 от 23.09.2024) относительно судьбы этого дома и людей, а также ситуации с коммуникациями. До момента публикации материала ответы от мэра и КГГА еще не поступили.

Восстановление жилья в столице дало сбой?

Как рассказала в комментарии "Телеграфу" депутат Киевсовета из фракции "Слуга народа" Евгения Кулеба, судьба этого дома на Жилянской остается неопределенной, и к тому же есть определенные проблемные нюансы.

— На Жилянской ситуация сейчас заморожена. После попадания дрона, когда возник вопрос о демонтаже здания и отселении жильцов, владельцы квартир создали ОСМД. Недавно состоялось инструментальное обследование, согласно которому нужно разбирать частично дом, обследовать фундамент, в каком состоянии он находится и можно ли восстанавливать здание (а также выдержит ли фундамент). Но местные жители отказываются от этого.

Насколько мне известно, только три человека – "за", то есть получили сертификаты для получения нового жилья и готовы отселяться, уезжать. Все остальные жители хотят, чтобы дом был восстановлен без разбора, без исследования фундамента и ищут какие-то грантовые средства, общаются, насколько мне известно, с разными международными партнерами. Но сейчас ситуация находится в замороженном состоянии, — рассказала Евгения Кулеба.

В то же время, для сравнения, во Львове уже восстановили дома, поврежденные в результате ракетного удара летом 2023-го.

Разрушения во Львове после ракетного удара. Фото — ukrinform.com

Дом во Львове после обновления. Фото — portal.lviv.ua

Также довольно оперативно восстанавливают жилье в Днепре, куда недавно попал вражеский "шахед". Хотя бюджеты Киева со Львовом и Днепром несравнимы. Конечно, вопрос о степени повреждений и количества разрушенных домов в этих городах и столице, — дискуссионный. Но тем не менее…

Примечательно, что в 2024 году под резервный фонд Киева городской совет закладывал 836 миллионов гривен, что составляет 1,5% столичного бюджета. В 2022-м резервный фонд столицы составил 1,3 млрд грн, а в 2023-м – чуть меньше 2 млрд грн.

Как известно, функция резервного фонда – быть своеобразной финансовой подушкой на случай чрезвычайных ситуаций. В условиях военного положения это де-факто означает, что именно из этого фонда город может брать деньги на ликвидацию последствий российских обстрелов.

Пикантности и остроты ситуации добавляет еще тот факт, что согласно проекту городского бюджета-2024 на содержание всех органов власти в Киеве планировалось потратить более 1 млрд грн. В частности, на секретариат Киевского горсовета в этом году планируют выделить 394,34 млн грн, а на содержание КГГА — еще 879,34 млн грн.

Одновременно существует государственная программа "єВідновлення". За счет этих средств в столице восстанавливают жилищный фонд. Общая смета этой программы составляет около 7 млрд грн. Впрочем, максимальная сумма, которую можно получить по программе "єВідновлення" для владельцев жилья, подлежащего ремонту или восстановлению, составляет до 350 тысяч гривен. Очевидно, для капитального ремонта здания на Жилянской, 116-А (или для строительства новой секции) требуется больше этой суммы.

Напомним, вокруг еще одного исторического дома, на улице Жилянской, 47, разразился громкий скандал после того, как строители разрушили сооружение, чтобы возвести многофункциональный комплекс. Среди всех зданий на данной улице та постройка считалась старейшей застройкой, сохранившейся до наших дней. В подобных домах в 1860-х годах жили семьи Старицких, Драгомановых и других видных деятелей того времени.

Природоохранник, активист Дмитрий Перов, выступавший против уничтожения этого сооружения, впоследствии сообщал, что получил от стройкомпании "Ковальская" так называемое "письмо счастья" о судебном иске против него.