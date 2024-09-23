Мы в тупике: в "Охматдете" рассказали, что сейчас с деньгами на восстановление

Продолжается следствие

Россияне ракетным ударом уничтожили целый корпус медучреждения Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве. Люди со всей Украины и мира жертвовали средства на его восстановление, из-за скандалов вокруг этих средств даже отстранили гендиректора Виктора Жовнира, однако сейчас доступа к ним средствам нет.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал временно исполняющий обязанности гендиректора "Охматдета" врач Александр Урин: "Скандал вокруг тендера нанес больше вреда, чем ракетный удар"

"Деньги находятся у фонда, он является субъектом, который не подчиняется ни Минздраву, ни "Охматдету", и он может решать вопрос расходования средств на больницу самостоятельно. У представителей фонда есть сомнения в целевом использовании. Поэтому и возникли вопросы, как вернуть средства, как их перечислить на счета "Охматдета". Сейчас идет следствие, правоохранительные органы постоянно спрашивают у нас массивы документов, которые мы им предоставляем как есть. Я держу под рукой огромные кипы этих бумаг. В ближайшее время они дадут свою характеристику и объяснят, что произошло и как нам двигаться", — объяснил он.

И.о гендиректора "Охматдета" добавил, что сейчас ведется большая работа Совета по восстановлению "Охматдета", который сформирован из многих людей, являвшихся крупнейшими донорами, представителями гильдии архитекторов, строителей и других людей, причастных к этой проблеме. Кроме того, уже состоялось несколько встреч с фондом — последняя была проведена на прошлой неделе.

"Пока ситуация, как мне кажется, зашла в тупик. Консенсус еще не достигнут. Независимо от этих сложностей, главным приоритетом должно оставаться здоровье и жизнь маленьких пациентов", — резюмировал Урин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в составе учредителей фонда "Охматдет — здоровое детство" произошли перестановки. Эти люди обладают неоднозначной репутацией.