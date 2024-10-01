Озеро Вырлица удалось защитить от застройки. Но надолго ли? Что не так с действиями власти и позицией Кличко

Несмотря на победу экологического сообщества, статус Вырлицы и земли вокруг нее до сих пор не определен

Решение Верховного суда, которым застройщику "Мрия-Инвест" отказано в продлении аренды участка размером 20 га у озера Вырлица, стало настоящей победой экологического сообщества и всех киевлян. Это решение означает, что очередные бетонные коробки на берегу озера в ближайшее время строить не будут. Но статус Вырлицы и земли вокруг нее до сих пор не определен. Потенциально, в самом худшем случае, это открывает возможность Киевсовету снова отдать берег озера под застройку.

Окончательно спасти Вырлицу от подобных посягательств могло бы придание озеру статуса заповедника. Но на этом пути возникло интересное препятствие: с недавнего времени рассмотрение всех ходатайств по поводу заповедания киевских земель требует обязательного согласования в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. А он, по мнению киевских защитников природы, преимущественно выступает на стороне застройщиков.

Вырлица сейчас. На месте насыпанного застройщиком песка (дальний берег, середина фотографии) уже вырос молодой лес

"Телеграф" исследовал, кто в киевской власти инициировал застройку Вырлицы, кто затем блокировал решение о создании вокруг озера заказника и почему так непросто сегодня спасти от застройки оставшиеся в столице немногочисленные уголки природы.

Как все начиналось

Вырлица – это озеро естественного происхождения, площадью около 98 га (на данный момент), расположенное в Дарницком районе Киева. В начале прошлого века оно имело значительно меньшую площадь – около 10 га, но в советские времена из-за отбора песка для гидронамыва близлежащих жилых районов "выросло" в несколько раз. В этой связи в официальных документах его преимущественно относят к искусственным водоемам так называемого карьерного типа.

Согласно решению Киевского городского совета народных депутатов от 17 февраля 1994 года № 14, Вырлица среди других природных объектов была внесена в перечень ценных природных территорий и объектов, которые резервируются для заповедания. Кстати, в этом решении было указано, что в то время площадь Вырлицы составляла 120 га, но сейчас она значительно меньше, в том числе и из-за действий застройщика, засыпавшего часть водоема.

В июле 2005 года, когда мэром Киева был Александр Омельченко, Киевсоветом было принято скандальное решение № 608/3184, которое, как считают экологи, стало вопиющим нарушением целого ряда норм законодательства, в том числе природоохранного. Указанным решением из Генерального плана развития Киева (предусматривавшего вокруг Вырлицы зеленую зону) земельные участки на берегу озера были исключены из категории земель зеленых насаждений общего пользования и переведены по функциональному назначению в территорию общественных зданий и сооружений.

Также по упомянутому решению ООО "Мрия-Инвест" было передано в аренду два земельных участка на берегу Вырлицы, исключенных из фонда зеленых насаждений. Первый — площадью 19,72 га передавался в аренду на 25 лет ("для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-развлекательного и офисно-выставочного комплекса в составе многофункциональной планировочной структуры за счет земель запаса жилой и общественной застройки"). Второй участок, площадью 6,17 га, вообще составляли земли водного фонда. Его передали в аренду на 5 лет якобы "для благоустройства прибрежной территории" (впоследствии, в 2012 году, срок аренды был продлен еще на 10 лет).

Как Омельченко и Черновецкий фактически отдали в аренду воду под видом земельных участков. Вырлица до и после работ застройщика "Мрия-Инвест"

В 2008 году, уже при Черновецком, ООО "Мрия-Инвест" получила в аренду на 5 лет третий участок возле Вырлицы — площадью 4,09 га, также якобы для благоустройства прилегающей территории без права капитального строительства (продолжено еще на 10 лет в 2012 году).

Фактически передаваемые участки были скорее не земельными, а водными. Ведь включали часть акватории озера.

Согласно данным системы YouControl, по состоянию на 2005 год ООО "Мрия-Инвест" принадлежало Льву Парцхаладзе (через его компанию "XXI век"). Спустя несколько лет после получения права аренды компания не проводила на берегах Вырлицы никакой деятельности. Но с 2011-2012 годов контроль над компанией "XXI век" перешел к Александру Ярославскому и Олегу Салмину. На то же время приходится и первая попытка застройки Вырлицы.

В 2012 году ООО "Мрия-Инвест" получила градостроительные условия для проведения застройки озера. В документе, который подписал как руководитель Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрей Ваврыш, речь шла о строительстве на берегу Вырлицы продуктового гипермаркета, строительного гипермаркета, торгово-развлекательного центра и подземного паркинга на 2 тыс. авто.

В том же 2012 году Вырлицу стали засыпать, готовясь к строительству. По данным экологов, в результате под слоем песка и строительного мусора исчезли от 4 до 7 гектаров водной поверхности.

После событий 2013-2014 года процесс застройки Вырлицы остановился. И возобновился уже в 2019 году, после того как из списка учредителей исчезло ООО "XXI век", а компания "Мрия-Инвест", похоже, получила нового владельца.

По данным СМИ известно , что на этом этапе к проекту застройки Вырлицы подключился бывший регионал Виталий Хомутынник, который собирался финансировать застройку через свой Cascade Investment Fund. Об этом свидетельствует и тот факт, что в 2020 году директором ООО "Мрия-Инвест" стала Наталья Науменко — человек с таким же именем является руководителем ООО "ТРЦ Республика", где бенефициаром считается Виталий Хомутынник. Также позже руководство фонда подтвердило журналистам, что фонд действительно имел отношение к этому проекту.

Кто в интересах застройщика мутил воду Вырлицы

Впрочем, ряд фактов говорит о том, что Хомутынник в деле застройки Вырлицы был не единственным заинтересованным лицом. Уж слишком скоординированно решение о застройке пытались протолкнуть через Киевсовет, одновременно блокируя инициативы по предоставлению территории озера статуса заказника. И слишком уж самоуверенно чувствовал себя застройщик, приступив к работе даже без соответствующих выводов контролирующих органов.

Итак, вторая попытка застроить берега озера началась, так сказать, "без предупреждения" в марте 2021 года. По данным местных экоактивистов, на берегах Вырлицы снова появилась техника, которая начала завозить и разравнивать песок. При этом нанятая застройщиком охрана вела себя довольно агрессивно, угрожая пристрелить активистов, рискнувших снимать работу техники. Часть озера огородили забором, ограничив горожанам доступ к воде. Позже застройщик также продолжил засыпать озеро, готовясь к реализации своих планов.

Как засыпали Вырлицу, апрель 2021 года, скриншот видео активистки Елены Вакаренко

Все это вызвало большое сопротивление местных жителей и экоактивистов, которые предали ситуацию огласке и стали проводить многочисленные акции протеста против незаконной застройки. Благодаря этому проблема получила резонанс, и к ситуации вокруг Вырлицы подключилась артиллерия более тяжелого калибра – некоторые экологически активные депутаты Киевсовета, контролирующие и правоохранительные органы.

В мае 2021 года оказалось, что "Мрия-Инвест" проводит работы без выводов оценки влияния на окружающую среду, после чего в июле 2021 года Государственная экологическая инспекция издала предписание на запрещение проведения таких работ.

Также по инициативе секретаря Экологической комиссии Киевсовета Евгении Кулебы в мае 2021 года появился проект решения Киевсовета "Об объявлении заказником местного значения "Озеро Вырлица". Правда, арендованные ООО "Мрия-Инвест" участки в предлагаемую территорию заказника не попадали – только само озеро и прибрежная территория, но это также был бы немалый шаг к защите водоема. За проект, который имел все шансы быть принятым, должны были голосовать на Киевсовете 24 июня того же года. Но вмешался Кличко и предложил его отложить, чтобы, по его словам, застройщик мог объяснить, что он, собственно, собирается строить. В результате голосование за заказник было перенесено, хотя и оставалось в повестке дня.

Все это заставило ООО "Мрию-Инвест", которое наверняка надеялось с этой застройкой "проскочить" как можно тише, выйти на люди и дать публичные объяснения. В наскоро подготовленной презентации, обнародованной 6 июля, застройщик пытался акцентировать на том, что озеро, мол, находится в ужасном состоянии, и только застройка от ООО "Мрия-Инвест" может помочь.

Почему подготовленной на скорую руку? Да потому, что, как обнаружили активисты , часть графического материала для презентации была просто заимствована у других проектных агентств. И даже на главной странице самой презентации заметна вопиющая ошибка, что обычно недопустимо для проектов стоимостью несколько сотен миллионов гривен.

Ошибка презентации проекта на сотни млн грн

Впрочем, презентация ожидаемо никого не убедила, а активистов даже разозлила. Поскольку фото заброшенного водоема, которые были в нем использованы, по мнению активистов, как раз и демонстрируют результат деятельности самого застройщика. Так что противостояние застройке продолжилось и даже интенсифицировалось.

Как застройщик пытался продемонстрировать запущенное состояние Вырлицы, до которого сам и довел озеро

Ну а дальнейшее развитие событий, собственно, и показало, что Хомутынник либо попытался хорошенько "замотивировать" многих депутатов Киевсовета, либо общий с ним интерес в застройке имел кто-то со значительным влиянием в этом органе.

Очень ярко это продемонстрировало голосование за перенесенный проект решения Киевсовета о придании Вырлице статуса заказника, которое прошло 31 августа 2021 года. Голосование, считают активисты, было умышленно провалено, но провалено очень технически – без единого голоса против (еще бы, кто же публично выступит против экологической инициативы, которую поддерживают большинство киевлян).

Как голосовали в Киевсовете

Просто в момент голосования значительное количество депутатов, многие из которых, кстати, до того публично выступали за создание заказника, вышли из зала или просто вытащили карточки. В результате в голосовании приняли участие только 57 депутатов Киевсовета из 121.

Показательно, что меньше голосов — аж 0 — дала фракция "Батькивщина". При этом даже в ОПЗЖ (который, априори считался на стороне Хомутынника) оказался один поклонник заповедания. Самая большая фракция, "Европейская солидарность", дала только 9 голосов из 31, УДАР Кличко 16 из 27. Провалило голосование также и "Единство", депутаты которого на словах обещали поддержать инициативу в полном составе, а проголосовало только четверо.

Параллельно с блокировкой в Киевсовете решения о предоставлении статуса заповедника Вырлице возник ряд интересных процессов и в гражданской среде. Вдруг буквально ниоткуда появились приверженцы застройки, часть которых находилась в статусе ветеранов АТО. Оказывается, этим людям рассказали, что вместе с ТРЦ рядом с Вырлицей якобы должен быть построен и центр реабилитации ветеранов (хотя раньше ни одного упоминания об этом в проекте, конечно же, не было). Следовательно, в фокусе атак этих людей оказались Евгения Кулеба и экоактивисты, которых они считали откровенными врагами, "препятствующими строительству центра".

Конечно, очень сомнительно, что людей с АТО за плечами могли организовать под бывшего регионала Хомутынника, поэтому, скорее всего, руку к этому мог приложить кто-то из противоположного политического лагеря, кому бы они поверили.

И, наконец, еще один момент. Буквально через несколько месяцев после проваленного в Киевсовете голосования по статусу заказника на горизонте вдруг появляется альтернативный проект – об обустройстве в районе Вырлицы парка, инициированный новой общественной организацией "Новая Вырлица". Деятельность организации, по ее заявлениям, вроде бы должна была направляться на защиту интересов Дарницкого района и озера Вырлица в частности.

Но действия этого ОО вызывали обоснованные подозрения у настоящих активистов. Как отмечала природозащитница Анастасия Гмырянская, упомянутое ОО подало инициативу о якобы благоустройстве вокруг Вырлицы, но на самом деле целью его требований было продление договоров аренды застройщику. Позже на сайте КГГА появился текст упомянутой инициативы, полностью подтвердивший эти выводы.

Среди представителей ОО "Новая Вырлица", кстати, оказались члены общественного совета при Дарницкой РГА, которые имеют знакомства среди депутатов Киевсовета и избирательно ходят к ним в гости. Характерно, что первый такой визит, согласно отчету в ФБ самого ОО, достаточно показательно состоялся в приемной депутата от "Батькивщины" и члена экологической комиссии Михаила Ковальчука.

О чем могли договариваться "активисты" из ОО "Новая Вырлица" с киевской "Батькивщиной"? Неужели о застройке озера?

Все эти обстоятельства могут свидетельствовать о том, что ООО "Мрия-Инвест" явно помогали. И помогал тот, кто чувствовал за собой силы провести нужные решения через Киевсовет и при этом имел опыт в обеспечении нужного "общественного прикрытия" для ведения застройки.

Инсайдеры, с которыми общался "Телеграф", советовали присмотреться к застройщикам, которые сегодня имеют самые крепкие позиции в Киевсовете, в частности, к Владе Молчановой, поскольку подобные застройки в "рискованных" местах — одна из ее "фишек". Кроме того, она фактически имеет самое крепкое лобби в Киевсовете, включая председателя экологической комиссии Дениса Москаля. Напомним, именно фракция "Батькивщина", спонсором которой считалась Молчанова, не дала ни одного голоса за решение о создании на Вырлице заказника.

Не стоит забывать и об откровенной "внестроительной" позиции, которую выбрал Виталий Кличко. Именно с его подачи первое голосование о предоставлении Вырлице статуса заказника было отсрочено. Объясняя это решение, киевский городской голова фактически прорекламировал "Мрия-Инвест" среди депутатов.

"Я услышал презентацию и был, могу сказать, положительно впечатлен тем проектом, который презентовали относительно зоны отдыха, сохранения зеленых, рекреационных зон и придания этой территории действительно новой жизни… Я предлагаю, я ни в коем случае не хочу лоббировать и никогда не буду лоббировать. У меня просьба: я сейчас на согласительном совете дал телефон этой женщине (руководителям фракций. — Ред.), которая представляет этот проект. Если громада – состоятся общественные слушания – поддержит этот проект, который, по моему мнению, может быть реализован, если депутаты Киевсовета ознакомятся и скажут, что это улучшает территорию и ни в коем случае не разрушает ее, то в этом случае, убежден, что мы должны принять объективное решение", – заявил тогда Кличко.

Кстати, согласно данным YouControl, одним из бывших руководителей ООО "Мрия-Инвест" был школьный товарищ Кличко Юрий Ионанов.

Вырлица, дела судебные

В то время, когда лоббисты застройки Вырлицы обеспечивали нужные решения на уровне киевской власти и привлекали "представителей общественности", украинская прокуратура долгое время уделяла внимание вопросам, касающимся деятельности ООО "Мрия-Инвест", но несколько по другим направлениям.

По данным Единого реестра судебных решений, прокуратура уже несколько лет подряд судилась с ООО "Мрия-Инвест", требуя, во-первых, отмены противоправной по ее мнению передачи в аренду "Мрии-Инвест" участков, на которых распространяется природозащитный статус. А во-вторых, требовала от застройщика уплаты средств, которые он должен государству как по действующим все это время договорам аренды, так и по договорам долевого участия.

И речь идет не о каких-то незначительных средствах, а о суммах в десятки и сотни миллионов гривен. К примеру в 2019 году прокуратура выиграла в суде первой инстанции дело против ООО "Мрия-Инвест" по взысканию с застройщика более 92 млн грн из-за невыполнения условий договора долевого участия в создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева № 564 от 18.09.2008. Правда, апелляцию и кассацию прокуроры проиграли, но не из-за неправильности аргументов по долгу застройщика, а по причине несоблюдения процедуры подачи искового заявления.

Самой же убедительной победой прокуратуры, конечно же, является решение Верховного суда о признании недействительным договора аренды на крупнейший актив ООО "Мрия-Инвест" — участок размером 19,72 га, где, собственно, и планировалось основное строительство.

Следует отметить, что иск в суде первой инстанции, где ответчиками было не только ООО "Мрия-Инвест", но и Киевский городской совет, прокуратура проиграла. Но апелляционное разбирательство, в котором на стороне прокуратуры активно участвовали активисты благотворительного фонда "Киевский эколого-культурный центр" (КЭКЦ), удалось выиграть . Доказательствами по делу стали, в частности, спутниковые снимки, на которых ясно видно, что переданные застройщику участки охватывают значительную часть поверхности озера.

Спутниковые снимки – доказательства, с которыми прокуратуре удалось выиграть дело против застройщика Вырлицы

17 сентября 2024 года Верховный суд поставил в этом деле окончательную точку, отказав в удовлетворении кассационной жалобы ООО "Мрия-Инвест".

"Верховный Суд, проверив предоставленные прокурором доказательства, подтвердил законность и обоснованность постановления Северного апелляционного хозяйственного суда, которым иск прокуроров удовлетворен. В суде доказали, что спорный участок находится в пределах прибрежной защитной полосы озера Вырлица и в пределах его акватории. Тем самым предоставление этой земли под коммерческую застройку является грубым нарушением земельного и водного законодательства. Благодаря принципиальной позиции прокуратуры незаконное решение Киевсовета, которым земля водного фонда отведена под коммерческую застройку, отменено. Договор аренды земли, заключенный между Киевсоветом и частным обществом, признан недействительным. Участок площадью почти 20 га и стоимостью более 1 млрд грн возвращен в коммунальную собственность", — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора по результатам решающего заседания Верховного суда.

Предохранитель для застройщиков

После объявления финального судебного решения "Телеграф" побывал на берегу Вырлицы и убедился, что от строительных работ ООО "Мрия-Инвест" там не осталось и следа. Забор, не дававший доступа к воде, давно был снесен, так что на берегу сегодня можно встретить рыбаков, владельцев собак и немногочисленных отдыхающих.

На засыпанном участке озера сейчас буйно растут молодые побеги в несколько метров высотой. Кстати, судебное решение предусматривает, что застройщик должен привести арендованный ранее участок "в пригодное для использования состояние", но есть большие сомнения, что его кто-то снова пустит раскапывать насыпанный песок, даже если он захочет это сделать.

Таким образом, можно констатировать, что на ближайшее время Вырлицу от застройки удалось спасти. Вот только остается открытым вопрос о признании озера и окружающей территории заказником – ведь без этого формального решения существует потенциальная угроза, что берег снова сможет заинтересовать какого-то застройщика.

Но с вопросами о предоставления статуса заповедника как Вырлице, так и вообще любой территории Киева, все пока не так просто. В мае 2024 года с подачи секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко и ряда депутатов от УДАРа, "Батькивщины", ЕС и "Единства" были утверждены решения , обязывающие согласовывать любые инициативы по заповеданию киевских земель с Департаментом защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. При этом департамент может отказать в согласовании решения без объяснения причин. В обосновании решения указано, что это якобы требуется для защиты от "нарушений процедуры подготовки, представления и предварительного рассмотрения ходатайств" относительно предоставления статуса заповедника/заказника.

"Какие сейчас перспективы заповедания (Вырлицы), мне сложно сказать, потому что решением Киевсовета была изменена процедура и теперь всю работу попредоставления статуса заповедника может вести только Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата. Конечно, я этим буду заниматься, говорить с господином Возным (Александр Возный, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. — Ред.), но я не знаю, какой из этого будет результат, потому что у депутатов эту инициативу забрали, вернее, инициатива есть, но ты не можешь, кроме какого-то "физического" давления, двигать это предоставление статуса заповедника", — рассказала в комментарии "Телеграфу" секретарь экологической комиссии Киевсовета Евгения Кулеба.

В свою очередь экоактивисты абсолютно не верят в "благие намерения" Департамента защиты окружающей среды и говорят, что обязательное согласование с ним введено умышленно, чтобы подыграть застройщикам. Ведь если раньше решения по заповеданию нуждались только в коллегиальной поддержке депутатов и было четко видно – кто выступает против экологических инициатив, то теперь застройщику достаточно коррумпировать, извините, "мотивировать" только чиновников или руководителя департамента, чтобы обезопасить участок, на который застройщик положил глаз, от придания ему статуса заказника или заповедника.

"Застройщики не так глупы. Они через депутата Лымарь (фракция "УДАР". — Ред .) и секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко в мае провели незаконное решение Киевсовета, которое вообще блокирует предоставление статуса заповедника в Киеве новым объектам. Суть в том, что раньше такие решение можно было проводить через депутатов. А сейчас они хотят, чтобы все проводилось через Возного. Это человек Кличко, который за последние 4 года не предоставил статус заповедника вообще ни одному объекту. Да и там прописан хитрый незаконный пункт о том, что Возный может не дать согласия на заповедание. Не на каком-то основании, а просто "может". Просто "не согласовываю", и все", — рассказывает руководитель КЭКЦ Владимир Борейко.

Это решение категорически не нравится и части депутатов, продвигающих экологические инициативы, в том числе и Евгении Кулебе.

"Конечно, я к этому решению отношусь негативно. Я против него выступала и на комиссии неоднократно, и в сессионном зале. Я призвала коллег его не поддерживать, потому что это в значительной степени ограничивает права депутатов, и это замыкает цикл на департаменте. А всем известно, что департаменты полностью подчинены городскому голове Кличко. Это не самостоятельные руководители, и у меня очень большие сомнения, что со стороны департаментов будет вестись какая-то работа в инициативном порядке по защите зеленых зон в интересах громады и города Киева", — считает Кулеба.

По словам Владимира Борейко, КЭКЦ подал иск в суд, где требует признать незаконным решение об обязательном согласовании природоохранных инициатив в департаменте.

"Понятно, что теперь они не будут бороться с отдельными экологами или депутатами, которые хотят что-то сделать заповедником, например ту же Вырлицу. Они решили вопрос комплексно – заблокировали предоставление статуса заповедника вообще. Это нонсенс, в Украине ни один совет такого документа не принимал. Поэтому мы обратились в Государственную регуляторную службу (акт шел как регуляторный), она провела экспертизу этого акта, признала его незаконным и предложила Кличко отменить этот документ. Понятно, что Кличко этим заниматься не будет. Поэтому две недели назад мы подали документы в суд, уже зарегистрировано дело и назначен судья", — говорит Борейко.

В целом же ситуацию с защитой природы в столице руководитель КЭКЦ считает критической, ведь этот вопрос находится в руках чиновников, совершенно не заинтересованных в его решении.

"В настоящее время в Киеве создана мощная система уничтожения природных объектов – зеленых зон, водных объектов, мощная система согласования их уничтожения, система блокирования их заповедания и охраны. Поэтому, собственно, относительно Вырлицы – мы не хотим делать бесполезную работу и обращаться в департамент. Департамент – это враг, это люди, которых Кличко поставил согласовывать застройку и не согласовывать заповедание. Мы выиграем в суде, отменим это решение и тогда уже будем требовать предоставлять статус заповедника по старой схеме через депутатов", — пояснил эколог.

Борейко также добавил, что в настоящее время следует внимательно присматриваться к любым судебным делам, касающимся экологических и природоохранных вопросов, и к которым имеет отношение Киевсовет.

"Кстати, о судах. Они выигрываются, когда третьей стороной заходит известная экологическая организация, типа нас (КЭКЦ. — Ред.). Дело в том, что давно работает такая схема – когда застройщик подает в суд, а Киевсовет, или прокуратура, или там еще кто-то – проигрывают, и на этом все. Так, например, было с заказником "Троещинские луга", где Киевсовет проиграл первый суд, а мы зашли третьей стороной. И Киевсовет не подает апелляцию. Апелляцию подаем мы. То есть там был договорняк, что они суд проиграют. Никто не ожидал, что туда зайдет экологическая организация, а мы зашли и суд второй инстанции выигрываем, третью выигрываем — и все, заказник защищен", — говорит Борейко.

Относительно ситуации с заповедниками в Киеве и вообще защитой природных объектов "Телеграф" направил запрос в профильный департамент КГГА, а по проекту застройки Вырлицы — поинтересовались о причастности "Столицы груп". Мы также будем внимательно следить за случаями противостояния киевских защитников природы с незаконными застройщиками зеленых зон столицы. Не переключайтесь.