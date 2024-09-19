С бронью от мобилизации и зарплатой от 50 тысяч: ТОП-3 интересных вакансий

Некоторые компании готовы брать людей даже без опыта работы

В Украине стремительно растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации и конкурентной зарплатой. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше подобных вакансий.

К примеру, уже сейчас можно найти вакансии для водителей с зарплатой около 80 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные на одном из популярных сайтов для поиска работы.

Редакция "Телеграфа" собрала для своих читателей три интересных вакансии, которые предлагают соискателям не только достойные условия труда, зарплату от 50 000 гривен, но и возможность бронирования от мобилизации.

На сегодняшний день в Украине фиксируется рекордное количество вакансий с начала полномасштабной войны. Об этом сообщается на сайте по поиску работы Work.ua.

Только в августе текущего года работодатели разместили на сайте 115 482 вакансий. К примеру, в 2023 году этот показатель был значительно ниже, а в 2022 году даже не дотягивал до 60 000 вакансий.

Это говорит о том, что рынок труда в Украине постепенно восстанавливается. Работодатели заинтересованы в ответственных сотрудниках и готовы предлогать все больше заманчивых вакансий.

Вакансии с бронью

Водитель эвакуатора

В столице компания "Express-T", которая является ведущим провайдером услуг по транспортировке грузов на территории Украины и за рубежом, ищет водителя эвакуатора.

Специалисту обещают бронь от мобилизации и зарплату от 50 до 75 тысяч гривен в месяц. Обязательное условие — наличие у кандидата прав категории "С" и "С1".

От кандидата также требуется ответственность, внимательность, пунктуальность и умение работать в команде.

Трудоустройство официально с уплатой всех налогов. График работы — гибкий по договоренности. По необходимости кандидату готовы предоставить жилье.

В компании готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы и образования, но с желанием работать и развиваться. "Обеспечиваем конкурентную заработную плату, возможность профессионального роста и дружескую атмосферу в коллективе", — говорится в сообщении.

В обязанности кандидата будет входить перевозка автомобилей по указанному маршруту, выполнение заданий и неукоснительное соблюдение ПДД.

Руководитель СТО

Во Львове логистическая компания "RS-Time", которая предоставляет услуги внутренних и международных грузовых перевозок, ищет в свою команду руководителя СТО.

Кандидату обещают бронь от мобилизации и зарплату от 60 до 120 тысяч гривен в месяц. Обязательное условие — опыт работы на должности руководителя СТО TIR от 2-х лет.

Также соискатель обязательно должен знать технические аспекты и процессы в автомобильной отрасли, уметь управлять командой и организовывать рабочий процесс, а также взаимодействовать с финансовым отделом.

В обязанности кандидата будут входить следующие пункты:

Работодатель со своей стороны обещает конкурентную заработную плату, возможности для профессионального роста и развития карьеры.

Сотрудникам гарантируют бронь от мобилизации и официальное трудоустройство.

Водитель-дальнобойщик, международник

В Луцке ООО "Форсаж 2016" готово принять на работу водителя-дальнобойщика для совершения международных рейсов.

Обязательное условие — опыт работы от одного года, наличие прав категории "СЕ", визы или биометрического паспорта и карточки водителя (чип). Также у соискателя должны отсутствовать вредные привычки.

Водителю обещают бронь от мобилизации и зарплату от 60 до 70 тысяч гривен в месяц. Также работодатель гарантирует прозрачность в начислении заработной платы, своевременные выплаты и уважение к работе водителя.

В обязанности кандидата будет входить:

Продолжительность рейса может быть от 10 дней.

Водитель будет ездить по маршруту "Украина — Польша — Украина" или же в другие страны Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве ищут персонального водителя для руководителя крупной компании. Зарплата — 60 000 гривен, есть возможность бронирования, но и требований немало.