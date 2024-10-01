З бронюванням від мобілізації та зарплатою до 100 тисяч: ТОП гарячих вакансій у Києві

Компанії гарантують офіційне працевлаштування

В Україні стрімко зростає кількість пропозицій роботи із бронюванням від мобілізації та конкурентною зарплатою. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше подібних вакансій.

Наприклад, вже зараз можна знайти вакансії для водіїв із зарплатою близько 65 тисяч гривень. Про це свідчать дані на одному з найпопулярніших сайтів для пошуку роботи.

Редакція "Телеграфа" зібрала для своїх читачів три цікаві вакансії, які пропонують претендентам не лише гідні умови праці, зарплату від 50 000 гривень, а й можливість бронювання від мобілізації.

Вакансії з бронею у Києві

Інженер-технолог

Рекрутингова агенція, яка спеціалізується на пошуку працівників для компаній у галузі військових технологій Eleven шукає інженера-технолога. Роботодавець – українська компанія, яка займається виробництвом компонентів електроніки від ідеї до втілення.

"Ми шукаємо профільних фахівців зі стажем роботи на виробництві та кандидатів з мінімальним досвідом, допомагаючи їм робити перші кроки та отримувати практичні навички з реальними роботодавцями", — йдеться у повідомленні.

На даний момент у Києві відкрито вакансію Інженера-технолога (радіо-електронне обладнання).

Фахівцю обіцяють броню від мобілізації та зарплату від 40 до 60 тисяч гривень на місяць. Обов’язковою умовою є досвід роботи на аналогічній посаді не менше 2-х років.

Від кандидата також потрібно знання систем та методів проектування технологічних процесів виробництва та нормування витратних матеріалів.

Роботодавець у свою чергу пропонує бронювання від мобілізації, офіційне працевлаштування та нормований робочий день.

До обов’язків претендента входитиме:

Опис технологій виробництва та створення/оновлення технологічної документації.

Опис та оптимізація виробничих процесів.

Зменшення собівартості продукції, підвищення якості товару.

Нормування праці та витрати матеріалів.

Оператор токарних та фрезерних верстатів з ЧПУ.

"Київський завод автоматики" шукає у свою команду відповідального та цілеспрямованого оператора токарних та фрезерних верстатів із ЧПУ.

"Якщо ви цікавитеся сучасними технологіями і хочете навчитися нового, ця вакансія саме для вас", — йдеться у повідомленні.

Свого співробітника обіцяють броню від мобілізації та зарплату від 25 до 75 тисяч гривень на місяць. Від кандидата необхідно бажання працювати на виробництві, уміння читати технічні креслення та готовність навчатися.

Працевлаштування офіційне зі сплатою всіх податків. За потребою кандидату готові надати ліжко-місце у гуртожитку.

До обов’язків претендента входитиме:

Виконання токарних робіт на верстаті ЧПУ;

Виготовлення деталей у приладобудуванні;

Налаштування та контроль роботи верстатів з ЧПУ;

Виконання технологічних операцій згідно з вимогами виробництва;

Контроль якості виготовлених деталей;

Дотримання вимог з техніки безпеки та виробничої дисципліни.

Водiй на автовоз

Транспортна компанія "Експрес-Т", яка вже понад 18 років забезпечує вирішення логістичних та експедиційних завдань будь-якої складності, знаходиться у пошуку водія на автовоз.

Головна вимога – це наявністьправ категорії РЄ та наявність чіп-картки (якщо відсутня – допомагають в оформленні). Кандидату готові запропонувати зарплату в районі 100 тисяч гривень та броню від мобілізації.

Компанія має власну ремонтну базу, заправку та автомийку, а також власний навчальний центр. Роботодавець регулярно запрошує лекторів-фахівців для підвищення кваліфікації досвідчених водіїв та навчання новачків.

Також гарантують офіційне працевлаштування та комфортні умови праці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Потенційних кандидатів "заманюють" не лише гідною зарплатою, а й можливістю допомогти із розселенням.