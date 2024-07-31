Автобан-головоломка: кто из водителей нарушает правила, непростая задачка по ПДД

Большинство ошибается в этой задаче

Правила дорожного движения – это не просто набор инструкций по безопасности на дорогах. Даже опытные водители иногда попадают в ситуацию, где их знания и навыки подвергаются серьезному испытанию.

Особенно это касается движения на автомагистралях, где высокая скорость и интенсивный трафик требуют максимальной концентрации и соблюдения всех норм. Сегодня мы вместе с телеграмм-каналом "По правилам" рассмотрим одну из таких непростых ситуаций, которая может запутать даже профессионала за рулем.

Сложная ситуация на автобане

Представьте типичную картину на автомагистрали: по несколько полос в каждую сторону, разделенные разделительной полосой, также известной как технологический разрыв. Именно в таком месте и разворачивается наша головоломка. Два автомобиля – белый и синий – пытаются выполнить разные маневры: разворота и остановки.

Белый автомобиль решает воспользоваться разрывом в разделительной полосе для разворота. На первый взгляд это может показаться допустимым маневром, ведь разрыв будто создан именно для этого. Однако разрешено ли это правилами?

Тем временем синий автомобиль, двигаясь по крайней правой полосе, решает припарковаться на обочине. Казалось бы, что может быть естественнее остановки на краю дороги? Но не все так просто.

Водитель которого нарушает правила:

1) белого;

2) синего;

3) оба не нарушают;

4) оба нарушают.

Ответ

На самом деле оба водителя нарушают правила дорожного движения. На автомагистралях действуют особые нормы, обеспечивающие непрерывное и безопасное движение транспорта на высоких скоростях.

Разворот в месте разрыва технологической полосы на автомагистрали категорически запрещен. Эти разрывы предназначены только для проезда специального транспорта и эксплуатационных служб. Водитель белого авто, пытаясь развернуться, создает опасную ситуацию для себя и других участников движения.

Что касается синего автомобиля, то на автомагистралях остановка разрешена только в специально отведенных местах. Обочная сторона автобана не предназначена для парковки, поскольку это может создать препятствия для движения.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о другой сложной задачке из ПДД. В этом случае многие водители ошибаются, кому должен дать дорогу водитель авто.