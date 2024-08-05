Не пропустил скорую? Готовь кошелек: какие штрафы выписывают за жлобство на дороге

Сколько может стоить водителям непредоставление спецтранспорта

Нарушение ПДД является одной из главных причин аварий и опасных ситуаций на дорогах. Одно из самых серьезных нарушений – непредоставление приоритета транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Непредоставление приоритета аварийно-спасательным службам

Согласно действующим ПДД, водители обязаны отдавать приоритет в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами. Это правило действует для всех участников дорожного движения, вне зависимости от ситуации на дороге.

Пункт 3.2 ПДД Украины гласит, что в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд. Непредоставление такого преимущества может привести к созданию аварийной ситуации, что несет угрозу жизни и здоровью как спасателей, так и других участников дорожного движения.

Какое наказание предусмотрено

За непредоставление приоритета в движении спецтранспорту, движущемуся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, статьей 122 КУоАП предусмотрен штраф в размере 680 гривен. Следует отметить, что депутаты предлагают повысить штрафы за непредоставление приоритета в движении транспорта скорой помощи, ГСЧС и полиции до 1700-2550 грн. А также лишать права управления транспортными средствами сроком от 6 месяцев до 1 года.

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