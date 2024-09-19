Могут ли ТЦК забрать водительское удостоверение: есть одно условие

На военные нужды могут изъять машину

В Украине мужчин могут временно лишить водительского удостоверения за уклонение от мобилизации или нарушение военного учета. Однако это решение принимает исключительно суд , а не территориальный центр комплектования.

Об этом объясняют в пресс-центре Министерства обороны. В ведомстве отмечают, что в случае невыполнения обязанностей военнообязанными, ТЦК и СП могут подавать иск в суд по поводу временного ограничения их права вождения.

Только после судебного решения это ограничение может быть введено в действие.

Решение суда выполняется немедленно, а восстановление права управления транспортом может осуществлять исполнительная служба после выполнения военнообязанным своих обязанностей.

Кроме того, Минобороны напоминает, что во время военного положения государство может "мобилизовать" автомобили для военных нужд, но если это единственное транспортное средство в собственности гражданина, оно не подлежит изъятию.

Напоминаем, что изъятие транспортных средств может затронуть разных владельцев, в частности:

центральных и местных правоохранительных органов исполнительной власти;

других госорганах;

органах местного самоуправления;

предприятий, учреждений и организаций;

граждан, владельцев транспортных средств.

Удаленное авто имеет некоторые ограничения по его использованию:

запрещено отправлять транспортные средства за пределы Украины и в другие области, за исключением случаев, когда транспорт перемещается в другой регион сроком не более одного месяца и после уведомления ТЦК о его местонахождении;

запрещено передавать транспорт в собственность другим юридическим лицам или гражданам;

запрещено предоставлять транспорт в аренду или использовать его как предмет залога для выполнения обязательств по кредитным договорам.

Если авто было "мобилизовано", граждане Украины имеют право на компенсацию за ущерб, причиненный транспорту во время его привлечения для нужд ВСУ. После завершения мобилизации и возврата транспортного средства владельцу следует обратиться в ТЦК по месту его привлечения с соответствующим заявлением.

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