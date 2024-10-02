В центре Киева прошел митинг: почему активисты пикетировали КГГА (видео)

Киевляне бьют тревогу из-за отсутствия доступных бомбоубежищ

В среду, 2 октября, у стен Киевской городской государственной администрации состоялся митинг. Люди пытаются привлечь внимание местных властей к состоянию столичных укрытий.

Об этом сообщают местные СМИ. Видео акции выставили в сеть.

Активисты обнародовали результаты трехмесячного мониторинга укрытий в Киеве и других городах. По его результатам, 37% укрытий в столице – закрыты. До 50% – нет ни одного указателя.

Также известно, что только в 30% укрытий можно попасть с домашними питомцами.

Митингующие считают, что для киевлян мало доступных бомбоубежищ.

Напомним, на днях россияне атаковали Киев ударными БпЛА. В городе работали силы противовоздушной обороны. Обломки вражеского дрона упали возле одного из жилых домов в Оболонском районе. Информация о пострадавших отсутствует.

Воздушная тревога в Киеве в эту ночь продолжалась более 5 часов. Все "шахеды", угрожавшие Киеву, удалось уничтожить.

Мониторинговые чаты писали, что не менее 12 беспилотников находились в воздушном пространстве Киевской области. До пяти единиц из них направилось на Киев.

Ранее "Телеграф" писал, почему дом в центре Киева, куда попал дрон, превратился в заброшку. В настоящее время большинство владельцев квартир здания, частично разрушенного от удара дрона, выступают против сноса сооружения. Но ее состояние сочли аварийным.