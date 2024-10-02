У центрі Києва відбувся мітинг: чому активісти пікетували КМДА (відео)

Активісти б'ють на сполох через відсутність доступних бомбосховищ

У середу, 2 жовтня, під стінами Київської міської державної адміністрації відбувся мітинг. Люди намагаються привернути увагу місцевої влади на стан столичних укриттів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Відео з акції виклали в мережу.

Активісти оприлюднили результати тримісячного моніторингу укриттів у Києві та інших містах. За його результатами, 37% укриттів у столиці – зачинені. До 50% – не мають жодного вказівника.

Також відомо, що лише у 30% укриттів можна потрапити з домашніми улюбленцями.

Мітингувальники вважають, що для киян замало доступних бомбосховищ.

Нагадуємо, днями росіяни атакували Київ ударними БпЛА. У місті працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожого дрону впали біля одного з житлових будинків у Оболонському районі. Інформація про постраждалих відсутня.

Повітряна тривога у Києві цієї ночі тривала понад 5 годин. Всі "шахеди", що загрожували Києву, вдалося знищити.

Моніторингові чати писали, що не менше 12 безпілотників перебувало у повітряному просторі Київської області. До п'яти одиниць з них попрямувало на Київ.

Раніше "Телеграф" писав, чому дім у центрі Києва, куди поцілив дрон, перетворився на занедбанку. Наразі більшість власників квартир будівлі, частково зруйнованої від удару дрона, виступають проти знесення споруди. Але її стан визнали аварійним.