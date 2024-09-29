В Киеве опять нечем дышать: что произошло

Проблема может крыться в пожаре на торфяниках

В Киеве опять жалуются на запах гари. На этот раз ее ощутили жители Оболонского района города.

Об этом сообщили пользователи сети в сообществе "Оболонский район г. Киева" в Facebook. Одна из местных жительниц пожаловалась, что в городе начали ощущать запах, похожий на тот, который ощущался около недели назад.

По ее словам, запах вернулся вечером. Кроме того, она обратила внимание на то, что сервисы мониторинга качества воздуха не обнаружили никаких проблем.

Стоит отметить, что сервисы вроде IQAir не видят проблем в городе. Единственным исключением является датчик в Святошинском районе, который обнаружил подозрительную концентрацию загрязняющих частиц. Такой показатель считается представляющим угрозу для уязвимых групп населения.

Пользователи сети в комментариях к записи отметили, что причиной может быть тление торфяников в Вышгородском районе, которое будет продолжаться вплоть до прихода дождей.

Как сообщалось ранее, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что в Киеве в период с 20 по 23 сентября произошло задымление из-за пожара на админгранице Сумской и Черниговской областей. Из-за этого жители жаловались на запах гари.