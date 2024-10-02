Военный и гражданский подрались в поезде в Киеве

Предварительно известно, что участники драки были пьяны

Военнослужащий и гражданский мужчина подрались в поезде "Краматорск — Херсон". Поезд прибыл в Киев около 20:30 после чего туда вызвали полицию.

Об этом сообщили осведомленный источник "Телеграфа". По предварительной информации, мужчины до этого были знакомы друг с другом.

Согласно данным источника, оба находились в состоянии алкогольного опьянения и, вероятно, употребляли спиртные напитки в одной компании.

Что стало причиной конфликта пока не известно, однако на место уже прибыла полиция, которая устанавливает все детали произошедшего. О состоянии мужчин тоже не сообщается.

Известно, что правоохранителей вызвал персонал поезда.

Как сообщалось ранее, в Херсоне неизвестный мужчина напал на журналистку онлайн-медиа "МОСТ" Елену Гнитецкую, которая делала репортаж о строительстве подземных школ. Он бросал в нее камни, толкал и пытался вырвать из рук телефон.

Тем временем в Черкасской области глава местной общественной организации на почве личной неприязни избил знакомого, связал его и вывез за село, где оставил одного в поле.