Військовий та цивільний побилися у поїзді у Києві

Попередньо відомо, що учасники бійки були п’яними

Військовослужбовець та цивільний чоловік побилися у поїзді "Краматорськ — Херсон". Потяг прибув до Києва близько 20:30, після чого туди викликали поліцію.

Про це повідомило поінформоване джерело "Телеграфа". За попередньою інформацією, чоловіки до цього були знайомі один з одним.

За даними джерела, обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння і, ймовірно, вживали спиртні напої в одній компанії.

Що спричинило конфлікт поки не відомо, проте на місце вже прибула поліція, яка встановлює всі деталі події. Про стан чоловіків також не повідомляється.

Відомо, що правоохоронців викликав персонал потяга.

Як повідомлялося раніше, у Херсоні невідомий чоловік напав на журналістку онлайн-медіа "МОСТ" Олену Гнітецьку, яка робила репортаж про будівництво підземних шкіл. Він кидав у неї каміння, штовхав і намагався вирвати телефон.

Тим часом на Черкащині голова місцевої громадської організації на ґрунті особистої неприязні побив знайомого, зв’язав його та вивіз за село, де залишив одного в полі.