Депутат побил военного в Днепропетровской области: полиция уже отреагировала (видео)
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Полиция отреагировала лишь спустя месяц
После громкого скандала с избиением военнослужащего в Смеле, в сеть всплыла информация об аналогичном инциденте. Он произошел в августе 2024 года в Першотравенске (Днепропетровская область).
Соответствующей видеозаписью поделился telegram-канал ХДнепр. Там отметили, что один из нападавших до сих пор является местным депутатом.
После этого, информацию подтвердили в областной полиции. Там сообщили, что личности всех нападавших уже были установлены, а по факту нападения открыто уголовное дело по ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет или ее ограничение на срок до 5 лет.
"Событие произошло 14 августа возле супермаркета по улице Независимости в Першотравенске. Группа лиц напала на 24-летнего мужчину и нанесла ему телесные повреждения. Потерпевшим оказался военнослужащий. Установлено, что среди нападавших был депутат Первомайского городского совета", — сказано в сообщении.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщалось ранее, 13 сентября 2024 года в Днепре мужчина набросился на военного и как минимум еще одного прохожего. Инцидент произошел посреди дня на центральном железнодорожном вокзале.