Побил, связал и вывез за село: глава общественной организации напал на знакомого на Черкасчине
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Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы
В Черкасской области 30-летний мужчина побил и связал другого мужчину. После этого он вывез его за пределы населенного пункта и оставил там.
Как пишет sud.ua, об этом сообщила Черкасская областная прокуратура. Отмечается, что инцидент произошел в одном из сел в Золотоношском районе.
Там отмечается, что пострадавший ехал на велосипеде домой, когда его догнал руководитель местной общественной организации на автомобиле. Нападавший нанес около десяти ударов потерпевшему, связал ему руки электрическим кабелем и привязал к сидению. После этого он вывез его за село и там оставил одного.
Отмечается, что инцидент произошел на почве личной неприязни.
Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или ограничением свободы на тот же срок по статье о незаконном лишении свободы другого человека. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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