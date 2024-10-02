Побил, связал и вывез за село: глава общественной организации напал на знакомого на Черкасчине

Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы

В Черкасской области 30-летний мужчина побил и связал другого мужчину. После этого он вывез его за пределы населенного пункта и оставил там.

Как пишет sud.ua, об этом сообщила Черкасская областная прокуратура. Отмечается, что инцидент произошел в одном из сел в Золотоношском районе.

Там отмечается, что пострадавший ехал на велосипеде домой, когда его догнал руководитель местной общественной организации на автомобиле. Нападавший нанес около десяти ударов потерпевшему, связал ему руки электрическим кабелем и привязал к сидению. После этого он вывез его за село и там оставил одного.

Отмечается, что инцидент произошел на почве личной неприязни.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или ограничением свободы на тот же срок по статье о незаконном лишении свободы другого человека. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось ранее, в Херсоне неизвестный мужчина напал на журналистку онлайн-медиа "МОСТ" Елену Гнитецкую, которая делала репортаж о строительстве подземных школ. Он бросал в нее камни, толкал и пытался вырвать из рук телефон.