В Херсоне неизвестный мужчина бросал камни в журналистку и выбросил ее телефон

Полиции нападающий сказал, что случайно уронил телефон корреспондентки

В Херсоне неизвестный мужчина напал на журналистку онлайн-медиа "МОСТ" Елену Гнитецкую, которая делала репортаж о строительстве подземных школ. Он бросал в нее камни, толкал и вырвал из рук телефон.

Как отмечает Институт массовой информации (ИМИ), неизвестный выбросил телефон корреспондентки в котлован.

По данным материала, журналистка работает над темой строительства подземных школ в Херсоне. Для этого Елена хотела лично осмотреть строительство, возмущающее местных жителей.

"Ко мне подошел парень, которому я сказала, что я журналистка. Он указал на людей как на представителей застройщика. Когда я подошла к ним, чтобы задать вопрос, мужчина начал на меня бросаться, забрал мой телефон и выбросил его в котлован, начал что-то кричать, толкаться и бросать в меня камни», — рассказала корреспондентка.

Далее, по ее словам, на строительство приехал мужчина, представился Виктором Спурзой. Он начал обвинять "МОСТ" в том, что издание "постоянно плохо о нем пишет и зачем корреспондентка вообще сюда пришла?". Впоследствии к скандалу подключилась полиция, и только после этого Спурза приказал нападающему вернуть телефон Гнитецкой.

В то же время во время опроса свидетелей следователями все как один утверждали, что никакого нападения на журналистку не было. А неизвестный мужчина заявил, что просто случайно уронил телефон корреспондентки, не отмечая, как он у него вообще оказался. Полиция также задокументировала показания журналистки. После чего Елену Гнитецкую осмотрели врачи и не зафиксировали травм.

Отметим, что Виктор Спурза — соучредитель ООО "Будпостач-СТСВ", которое строит несколько подземных школ в Херсоне за счет городского бюджета. Осенью 2023 года Старосамборский районный суд Львовской области признал его виновным по части 4 статьи 358 УК Украины "Использование сознательно подделанного документа" и оштрафовал на 850 грн.

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